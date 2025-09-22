運動雲

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

▲大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉。（圖／路透）

▲大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇22日在例行賽主場最終戰以1比3遭舊金山巨人逆轉，無緣完成同區4連戰橫掃；儘管大谷翔平全場4打數1安打，達成9場連續安打與本季最長的26場連續上壘紀錄，但球隊牛棚再度崩盤，讓封王魔術數字依舊停留在「3」。

面對巨人先發右投麥克唐納（Trevor McDonald），大谷首局揮空三振，3局擊出右外野飛球出局；關鍵的6局下半，他在球數2-2時對外角低點變化球雖然折斷球棒，仍將球強韌地擊向右外野，形成安打，不過，後續的貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球遭雙殺，得分機會就此中斷，8局無人出局一壘有人時，大谷再度揮空三振，未能帶動反攻。

此戰過後，大谷賽季成績為打擊率.283、53轟，OPS 1.015，持續與費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）競逐國聯全壘打王。

道奇先發右投席漢（Emmet Sheehan）繳出7局僅被1安打、無失分，並送出10次三振的壓制性表現；然而，8局由37歲右投崔南（Blake Treinen）接替後狀況不穩，被連敲3安打追平，又投出保送與內野滾地球讓巨人追加2分，單局失3分吞下敗局。

同日，分區第二的聖地牙哥教士擊敗對手，縮小與道奇差距至3場勝差，使得西區封王魔術數字仍維持「3」。

道奇將在23日休兵，接下來展開對響尾蛇與水手的6場客場收官戰，最快封王時機將落在24日對響尾蛇一役，由大谷翔平掛帥先發；隔日則預計由山本由伸登板。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

