黃高茂翔5.2局好投、何宇翔關鍵轟　竹縣中山6比3逆轉台南協進

▲竹縣中山。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組21日在青埔A球場火熱開打，在前段比賽落後的情況下，竹縣中山於5局下猛攻3分逆轉戰局，成功以6比3擊敗台南協進。

中山1局下發動攻勢，雖然團隊沒有出現任何安打，但憑藉何宇翔、田可汗、田嘉帆鷹眼選到保送，搭配對手出現失誤，率先攻下2分。

中山先發投手黃高茂翔1局上登場就送出3上3下；來到2局上雖讓首棒黃宇辰擊出二壘安打，但隨後讓對方擊出2次無效滾地球刺殺出局，並且飆出三振化解危機；3局上他同樣威風八面，讓協進打線連續擊出內野滾地結束半局。

▲台南協進。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

4局上協進打線甦醒，登場前3棒歐力文、黃宇辰、蔡芃呈安打串聯，加上後續楊佳勳也敲安，該局進帳3分，將雙方比數扳平。

5局下竹縣中山迎來關鍵一局，首棒挨觸身後，何宇翔登場炸裂全壘打，後續田嘉帆再補上二壘安打，形成3分大局，將比分改寫為6比3，終場竹縣中山也以該比分奪下勝利。

▲竹縣中山黃高茂翔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

中山先發投手黃高茂翔主投5.2局用82球，挨8安打，失3分，但飆出5次三振，成功收下勝投；何宇翔3打數選到1次保送，擊出1發關鍵全壘打。