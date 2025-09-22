運動雲

劉昱辰4局無失分、3安猛打　西門打線6局光速狂掃8分擊敗青埔

▲▼竹市西門、桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組21日在青埔A球場火熱開打，竹市西門打線在1、3、6局皆有巨大建樹，搭配先發投手劉昱辰4局無失分好投封鎖對手，終場以8比0提前擊敗桃市青埔。

西門在首局即展開攻勢，開路先鋒朱晟億二壘安打，第2棒兼先發投手劉昱辰也補一安攻佔得點圈，隨後靠隊友擊出犧牲飛球送回團隊第1分。

1局下青埔進攻，西門投手劉昱辰面對首名打者飆出三振，後續雖保送2棒翁奕晨，但對3棒再度送K，並讓4棒擊出無效滾地球出局；2局下面對前2名打者，劉昱辰都拿下三振，並讓7棒擊出二壘上方飛球結束半局。

▲▼竹市西門、桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲竹市西門劉昱辰。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

西門3局上把握機會，在選到保送，且對手出現失誤後，打線出現安打串聯，包含1支三壘安打，該局進帳3分，比數來到5比0；此後2隊陷入僵持，直到6局上西門又出現3安打串聯大局，終場以8比0拿下勝利。

賽後西門教練談到本場優異的團隊打線發揮：「前面對對手第1任投手時打得蠻順的，之後雖然對方換了第2任投手，球速比較快一點，不過適應1局之後就比較好了。」

本場比賽節奏飛快，西門打線在1小時18分的比賽中，完成6局8分猛攻，教練對此回應：「打硬式的比賽其實就是說，要盡量鼓勵選手積極去出棒，掌握球速領先的時候去做積極攻擊。」

▲▼竹市西門、桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲竹市西門、桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

至於本場發揮最出色的小球員，教練點名第2棒兼先發投手劉昱辰，他今日主投4局用49球無失分，飆出6K；打擊端則有單場3安猛打演出：「他打擊最近的近況蠻好，之前都排在第5、6棒，但最近狀況不錯，就調到第2棒來。」另外，劉昱辰除了投手身分外，平時也會兼顧外野手角色。

談到此役仍可加強部分，教練坦言是適應能力：「適應陌生投手的能力要加快，比如說換投手的時候，就要觀察對方投手的動作、投手的球速，大概就是這樣子做去，要多做觀察。」

▲▼竹市西門、桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃市青埔。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃

