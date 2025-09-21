「我的時代結束了」 林哲瑄喊話學弟：大家一起撐起富邦

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將林哲瑄21日迎來37歲生日，同時在台北大巨蛋向主場球迷告別。9局退場時，全場響起熱烈歡呼，賽後球迷也齊聲高唱生日快樂歌為他祝福。林哲瑄感性表示：「我的時代結束了，接下來換他們的時代開始，希望大家一起撐起富邦。」

林哲瑄坦言，在宣布退休後壓力釋放許多，「一直以來背負很多壓力，很感謝大家的支持，其實還有很多時間能互相學習。」富邦金控董事長蔡明忠也在現場致意，對他說：「謝謝辛苦了，麻煩繼續照顧這些學弟們。」

▲▼中職林哲瑄賽後與隊友一一擁抱致意。（圖／記者李毓康攝）

談到與學弟們的互動，林哲瑄表示，自己很喜歡分享心理層面的經驗，「打職棒心裡要更強壯，才能在場上站得比較久。大家彼此良性競爭，球隊才會越來越好，我也會適時提醒他們。」

全隊集合時，他再次感性發言：「我的時代已經結束，謝謝他們參與我的時代。接下來就是他們的時代了，希望大家一起撐起富邦悍將，一起加油。」

雖然明年還會舉辦象徵性的引退賽，但今年本季最後一戰別具意義。林哲瑄說：「滿感傷的，畢竟打了18年，我覺得很滿足，對我來說是很好的結束。雖然可惜今天沒贏球，但不可能每件事情都很完美，我相信富邦會越來越好。」

▲▼中職林哲瑄賽後向全場球迷致意。（圖／記者李毓康攝）