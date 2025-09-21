運動雲

拿林哲瑄球棒開轟不可思議　陳真淚崩：他說最後一次集合

▲▼中職林哲瑄職業生涯最後一戰，在場上與陳真擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林哲瑄職業生涯最後一戰，在場上與陳真擁抱。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將21日安排林哲瑄在生日當天先發，擔任第一棒。雖然他未能擊出安打，但范國宸與陳真接連開轟，替球隊點燃反攻氣勢，尤其陳真在8局下開轟時難掩情緒，回到本壘後忍不住爆哭。

陳真在8局下轟出全壘打，將比數追近至2比3。適逢林哲瑄生日告別戰，他繞壘時已難掩情緒，回到本壘後更是忍不住落淚，林哲瑄則暖心抱住他，並拍拍肩膀給予鼓勵。

9局上1出局時，悍將做出守備異動，由蔡佳諺替補上場。林哲瑄在全場球迷的熱烈歡呼聲中退場，蔡佳諺與陳真也分別上前擁抱致意。

賽後陳真坦言，雖然忍不住落淚，也覺得可惜未能贏球，他說：「拿他的球棒開轟，打到球當下就覺得會是全壘打，繞壘時真的忍不住，這是他的最後一場比賽，很不可思議。」

回到休息室時，陳真仍努力忍住眼淚。林哲瑄對他說：「以後棒子都給你打。」隨後又打趣地補充：「怎麼不早點拿，才能多打一點。」

陳真也回憶：「換投手時，他跟我說：『我們最後一次在這邊集合。』我眼淚又忍不住流下來，眼睛看不到怎麼接球啊！」

談到林哲瑄多年來對學弟的照顧，陳真動情表示：「他真的辛苦了！遇到很多事情，也一直在消化這些，他心裡很強壯，看到學弟有狀況，也跟念好說心裡話，他自己有很多事情，還要照顧我們，所以真的是很棒的學長。」

至於在場上的心境，陳真坦言：「確實是為他而戰。雖然比賽總有輸贏，但我們都盡力去表現。他也跟我們說，我們很棒。」

