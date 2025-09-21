守護者10連勝追上外卡　雙重賽完封雙城寫61年首見紀錄

運動雲

▲▼守護者切科尼。（圖／路透）

▲切科尼領銜守護者投手群完封雙城。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯中區戰局再起波瀾，克里夫蘭守護者今（21）日在雙重賽中橫掃明尼蘇達雙城，豪取10連勝，不僅距離分區龍頭僅差1場勝差，也暫時搶下美聯外卡席次，在季末關鍵時刻強勢崛起。

本季一度落後底特律老虎達15.5場勝差的守護者，如今將戰績推進至84勝71敗，距離美聯中區第1名僅剩1場之差，2隊接下來將在克里夫蘭直接展開3連戰對決，冠軍命運可能一戰定生死。

同時，隨著休士頓太空人今役敗給西雅圖水手，守護者也以持有對戰優勢的狀況，與太空人並列美聯第3張外卡席次，季後賽希望再度升溫。

在今日這2場重要的雙重賽中，先發輪值成為致勝關鍵，首場比賽由切科尼（Slade Cecconi）先發，主投7局無失分；第2場則由艾倫（Logan Allen）主投8局也未失分，合計15局僅被擊出6支安打、飆出15次三振、僅2次保送，展現壓倒性內容，創下隊史自1964年以來，相隔61年首次雙重賽完封對手紀錄。

守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）激賞：「切科尼與艾倫今天的表現讓牛棚幾乎能完全休息，這對球隊而言意義重大，他們會互相激勵、較勁，每位先發都想超越彼此，這就是他們的特質。」

在第2場比賽中，雙城投手奧柏（Bailey Ober）前4局封鎖守護者打線，但第5局起風雲變色，守護者在2出局後連敲7安攻下6分，關鍵轉捩點發生在拉米瑞茲（José Ramírez）的關鍵跑壘。

當時拉米瑞茲擊出強勁平飛球被一壘手漏接，轉傳過程中他全力衝刺，一步之差搶下安全上壘，燃起進攻氣勢，接續曼扎多（Kyle Manzardo）、阿里亞斯（Gabriel Arias）與凱弗斯（C.J. Kayfus）接連敲安，拉開比分差距。

沃特直言：「當你的看板球星這樣拚，你全隊都會跟著拚，拉米瑞茲的奔跑就是最好的訊號，他讓隊友知道該怎麼打球。」

關鍵字： MLB克里夫蘭守護者明尼蘇達雙城

