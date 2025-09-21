運動雲

林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（21）日在青埔球場火熱開打，高雄忠孝國中與花蓮三民國中上演強強對決；最終忠孝國中靠著林展亦單場6分打點的猛打演出，以及全隊串聯攻勢，以12比6力退三民國中，搶下勝利。

比賽一開局，忠孝國中展現兇猛火力，首局由林展亦敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊率先以2比0取得領先。

進入第2局忠孝國中未能延續火力，沒能得分，不過三民國中在下半局抓住對方暴投機會追回1分，將比數縮小至1比2；然而第3局成為比賽的分水嶺，忠孝國中火力全開，接連安打加上對方守備失誤與暴投，單局狂攻7分，瞬間將比數拉開至9比1，其中林展亦再添打點，林丞祐與許致齊等人也接連建功。

雖然陷入大幅落後，但三民國中展現韌性，在3局下半局積極反擊；李泓毅敲出二壘安打帶動氣勢，李噶騄觸身球上壘，接著隊友陸續把握機會，加上對方失誤與保送，追回3分，並靠張晢愷的安打再添1分，單局灌進3分，將比分追到4比9，保住比賽懸念。

比賽中後段，4、5兩局雙方互有攻勢但未能得分，場上比分維持不變；直到6局上半林展亦再度跳出，轟出3分打點場內全壘打，個人單場累積6分打點，幫助忠孝國中再度將比數擴大到12比4。

最後一局下半，三民國中沒有放棄，開局連敲安打，李泓毅再度貢獻2分打點，將比分追至6比12，然而隨後攻勢中斷，最終仍由忠孝國中以6分差笑納勝利。

賽後，忠孝國中總教練倪國展受訪時，肯定林展亦的打擊表現，但也指出其在戰術執行與比賽專注度上仍需加強；他表示：「展亦有時候在跑壘判斷和守備思考上會出現空檔，但打擊調整得相當不錯，希望他能在細節與觀念上再用點心，對未來性和成長性會有更大幫助。」

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲林展亦開轟全場海灌6打點　忠孝國中12比6擊退三民國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

關鍵字： 桃園盃忠孝國中三民國中

