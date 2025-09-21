運動雲

道奇捕手史密斯出現罕見骨裂　季後賽名單可能帶3捕手

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇棒球事務總裁弗利曼（Andrew Friedman）今（21）日在與舊金山巨人交手前受訪，針對目前因右手傷勢進入傷兵名單的主戰捕手史密斯（Will Smith）最新情況作出說明，透露其出現罕見的骨裂傷勢。

史密斯在本月初對戰匹茲堡海盜時右手遭界外球擊中，當時雖一度復出，但仍在上周被列入傷兵名單。

弗利曼表示，經進一步檢查確認右手出現極為細小的骨裂：「這個位置非常特殊，因此在初期檢查中未被發現是可以理解的，骨折處非常細微，醫生說這類骨折本來就很罕見，不過能確定問題所在，反而是好事。」

弗利曼說：「如果從樂觀角度來看，史密斯有機會在短時間內康復，不過確切時間仍不清楚，一旦症狀消失，我們會再次進行X光檢查來決定是否開始復健，他有可能迅速好轉，也可能需要更長時間，就看骨頭癒合的速度。」

目前道奇捕手由季中交易補強的羅特維特（Ben Rortvedt）與新秀拉辛（Dalton Rushing）搭檔輪替，弗利曼坦言：「我們不排除在季後賽帶3名捕手的可能性，將視史密斯與其他球員的整體狀況而定。」

史密斯本季不只擔任主力捕手，更是打線中流砥柱，打擊成績為打擊率0.296、17轟、61打點，弗利曼表示：「失去他當然令人遺憾，但沒有人會同情我們，我們只能咬緊牙關，撐到他歸隊為止。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史密斯弗利曼

