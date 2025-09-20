▲桃園盃驚險戰！李載昇夯超遠轟又建功 韓國培林7比5力壓光明國中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（20）日在青埔球場火熱開打，由韓國培林對決光明國中；雙方打擊此役火力全開，比分互有拉鋸，最終韓國培林靠著李載昇開轟外加關鍵安打，以7比5擊退光明國中，帶走勝利。

首局光明國中火力壓制，靠著保送與張恩瑜的雙殺打添得1分，隨後張秉睿補上安打，助隊以2比0先馳得點；不過韓國培林隨即展現韌性，李載昇在一局下掃出左外野大號兩分砲，瞬間將比分扳平為2比2。

2局下韓國培林再度發動攻勢，李睿俊安打送回超前分，文志碩隨後補上2分打點安打，幫助球隊逆轉以5比2領先。

光明國中在4局上展現反撲氣勢，靠戴勁宇安打與暴投追回分數，尤子豪適時安打再添1分，隨後何又丞則以強迫進壘方式送回追平分，光明國中一度將戰局扳成5比5平手。

然而韓國培林不甘示弱，4局下文志碩敲出二壘安打帶動攻勢，在光明守備失誤下先行超前，隨後李載昇再補上安打追加保險分，最終將比數鎖定在7比5，比賽結束。

韓國培林總教練賽後表示，雖然球隊順利獲勝，但對先發投手狀態略有遺憾：「因為他身體有點狀況，今天並不是特別好；在台灣最後一場比賽，所以還是讓他上場，但結果沒有達到預期，所以我們只好提早更換投手，幸好後面接手的投手幫球隊守住局面。」

此外他也提到炎熱天氣的挑戰：「今天真的很熱，捕手其實常常受傷，但他還是撐到最後，這點真的很令人感動和振奮。」

單場扛下追平全壘打與致勝安打的李載昇，無疑是此役最大功臣；他在賽後開心表示：「心情很好，終於打出全壘打了，」短短一句話，展現出青少棒選手純粹的喜悅，也為這場比賽畫下最佳註腳。

