林哲瑄久違重返大巨蛋笑喊：好涼喔　球迷吶喊「我們來了」觸動他心

▲林哲瑄 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將林哲瑄迎來告別球季，今（20日）在台北大巨蛋先發登場。他坦言，久違踏上一軍賽場，心情就像第一次亮相般緊張，甚至形容自己「像新人一樣」，對球迷的到場支持感到滿滿感動。

林哲瑄昨天正式登錄一軍，對樂天桃猿代打2打席。他今天賽前受訪表示，這次回到一軍球場的感覺格外特別，「很久沒有踏上一軍賽場，真的有點緊張，就像新人一樣。」他也笑說，自己職棒初登板就是在桃園，升上一軍後首戰就是在桃園，「感覺滿特別的。」

對於今天擔任先發，他淡然表示會抱持平常心，「就想辦法享受比賽，宣布引退之後，心情上比較輕鬆，就是去享受現在的每一場比賽。」

久違重返台北大巨蛋，林哲瑄幽默笑稱，「半年沒來，覺得好涼喔，我還穿著帽T，不然真的超冷，之前還曬這麼黑，不過真的滿舒服的。」

賽前，大巨蛋外圍湧入大批球迷，進場球迷看到林哲瑄，高喊：「我們來了！」也有人舉著加油看板、身穿林哲瑄球衣聲援。林哲瑄心懷感激，「真的滿感動的，希望盡全力表現，回報球迷的支持。」

至於是否像林智勝一樣，以全壘打做為生涯的浪漫結尾，林哲瑄笑著搖頭，「我沒辦法啦，就是盡量幫助球隊，盡力拿下勝利。」