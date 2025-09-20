WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

Men's Baseball World Ranking update!

Race for Premier12 2027 qualification intensifies with latest WBSC Men’s Baseball World Ranking update



https://t.co/d03R1i84MG pic.twitter.com/qcHJ0DBPEx — WBSC (@WBSC) September 19, 2025

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）20日公布最新男子棒球世界排名，隨著2025年U18世界盃棒球賽在沖繩落幕，積分重新計算，各隊排名出現變動，不過台灣依舊穩居世界第2，確保2027年Premier12直接入場券，排名未受影響。

2027年起，12強將正式擴編至16支隊伍，晉級方式也有所調整。2025年底世界排名前12名的國家或地區，將直接獲得參賽資格；至於排名第13至18名的隊伍，加上2支外卡球隊，則必須透過資格賽爭奪最後4個名額。中華隊在上屆賽事表現亮眼，最終勇奪冠軍，寫下隊史新頁。

最新排名中，前12名名單並未出現變動，美國持續佔據榜首，台灣緊追在後，穩居第2，日本則排在第3。委內瑞拉、巴拿馬各上升一名，分別來到第 5 名與第 8 名。古巴則一口氣回到前10，升至第 9 名；擠下荷蘭（第 10）、澳洲（第 11）與多明尼加（第 12），

在資格邊緣的競爭相當激烈，多明尼加以第12名暫時握有最後一張門票，哥倫比亞緊追在後，僅差327分，至於英國、德國與中國則在最後一席資格賽名額上形成拉鋸。

值得注意的是，本次排名更新同時移除2020東京奧運積分，並以本屆U18世界盃結果取代2022年賽事的積分。雖然全球排名有所洗牌，但台灣依舊穩居世界第2，為2027年Premier12提前奠定有利位置。

▲世界棒壘球總會（WBSC）20日公布最新男子棒球世界排名，隨著2025年U18世界盃棒球賽在沖繩落幕，積分重新計算，各隊排名出現變動。（圖／中華棒協提供）