運動雲

>

前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿　卡總點出歸化身份優勢

▲▼阿提諾加盟領航猿。（圖／領航猿提供）

▲阿提諾加盟領航猿。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（19日）宣布，已與歸化中鋒阿提諾（William Artino）完成簽約，新賽季將身披領航猿戰袍出戰。身高210公分的阿提諾具備強大禁區攻守實力，擁有豐富的國際賽與職業經歷，將為球隊內線注入強而有力的戰力。

阿提諾於1992年出生，2018年來台效力於寶島夢想家，隨即展現全能球風與穩健的內線腳步，2020年成為台灣歸化球員後，多次代表中華隊出戰國際賽，憑藉籃下攻防、籃板保護以及外圍投射能力，成為中華隊的禁區核心之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿提諾曾效力於ABL寶島夢想家與新竹街口攻城獅，也曾赴巴林、馬來西亞、墨西哥、烏拉圭…等地參加職業聯賽，累積豐富的海外賽事經驗，是能同時兼顧進攻與防守的全能型中鋒。

領航猿副領隊暨發言人陳信安表示：「阿提諾是一位兼具身體素質與技術能力的優秀球員，特別是以歸化球員的身份加盟，更具戰略意義。期待他的加入，能有效提升整體戰力，為球隊在東亞超級聯賽及 P. LEAGUE+的冠軍榮耀邁出關鍵一步。同時，也盼望他能在領航猿找到歸屬感，並與隊友們攜手打造更堅強、更具凝聚力的團隊文化」。

領航猿總教練卡米諾斯表示：「William Artino是一位熟悉臺灣籃球的球員，他的歸化身份使領航猿可以在PLG與EASL賽事中保持相同的陣容，他在2024-25 EASL賽季場均18分與將近15個籃板，正好展現出領航猿所需要的—重要的籃板以及在禁區內多一個穩定的得分選項，非常歡迎Artino的加入」。

對於加盟領航猿，阿提諾也展現高度熱情：「很開心能夠加入這支年輕並且充滿拚戰精神的隊伍，我會努力幫助球隊，也希望能和橙客一起創造更多美好回憶。」

隨著阿提諾的加入，桃園璞園領航猿內線實力大幅提升，球隊新賽季的競爭力與戰術運用更趨完整，將持續為所有橙客帶來更高強度且具觀賞性的比賽。

關鍵字： PLG領航猿阿提諾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

144歲阿隆索展望F1未來

2桃猿內野難產金手套　林子偉唯一達標

3前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿

4桃猿打線賽前2次微調　林智平休兵

5林哲瑄一軍告別之旅　若重來還是會撲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366