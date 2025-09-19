這麼銷魂的成績不給MVP嗎？朱承洋不敢想　瞄準史無前例大紀錄

▲中職朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿朱承洋本季投出宰制級身手，連隊友都直呼像在「打電動」。捕手張閔勛更笑說：「他這麼銷魂的成績，可以挑戰年度MVP吧？」對此，朱承洋聞言嚇一跳，連忙回應：「啊！？不可能是我吧！」

朱承洋昨（2日）對戰富邦悍將僅用8球就讓打者三上三下，防禦率壓在誇張的 0.39。本季累積已經出賽46.2局，繳出 12救援、15中繼 的好表現，成為猿隊牛棚最穩戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中華職棒統計，朱承洋在後援投手（45局以上）中，以 .39防禦率改寫聯盟史上最低紀錄，超越凱撒（2004年、0.71）、湯瑪仕（2012年、0.75）、達威（2004年、0.81）、魔銳（2003年、0.90）等洋將的數據，成為第一位締造此成就的本土投手。

總教練古久保健二盛讚，朱承洋前年已經有亮眼成績，但去年因傷報銷，如今完全復出更顯可貴，「今年改變最大的是控球，穩定度完全不同，特別在救援時的表現，對球隊來說非常安定。」

對於MVP話題，朱承洋笑稱中繼身份要拿MVP難度極高，「有入圍就很厲害了。」當他得知日職2011年曾有中日龍中繼投手淺尾拓也以防禦率0.82拿下MVP，立刻追問對方局數，聽到「87.1局」後，連忙搖頭說，「不好意思，我應該沒辦法。」他認為，今年隊友威能帝才是最有勝算的MVP人選。

由於今年是傷癒復出首個球季，朱承洋透露，其實教練團對他還算相當保護，跨局或連續登板機會都不多，最多連投兩場，「疲勞一定會有，但目前都還OK。」

他也分享蛻變關鍵在於滑球角度的調整，與直球形成共軌效應，讓打者難以鎖定，這部分也多虧投手教練林英傑春訓時期不斷協助調整。

比起MVP，朱承洋更實際的目標是數據突破。他透露季初原本設定「中繼王」目標，但目前看來相當有難度，最近達成12救援15中繼後，開始有其他期待，「看能不能拼一個15中繼15救援。」目前中職史上尚未出現15中繼15救援，朱承洋若達成，將寫下史無前例紀錄。