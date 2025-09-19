運動雲

林哲瑄明、後天先發？鋒總賣關子　樂天驚喜送退休禮

▲悍將遊俠林哲瑄引退倒數　隨隊一軍感性喊話：想和大家說聲再見。（圖／富邦悍將提供）

▲林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手林哲瑄本季結束後將引退，球團明年季初將為他舉辦引退儀式。總教練陳金鋒今（18日）透露，林哲瑄今天會被登錄到一軍，先在板凳待命，看比賽狀況再上場。至於周末兩戰是否先發，鋒總賣關子，「六日再說。」

陳金鋒進一步說明，林哲瑄將在這3場比賽中登場，今年之後就不會再以球員身分出賽，將轉換角色，至於是隨一軍還是二軍擔任教練，還需與領隊討論決定。

他強調，林哲瑄未來對球隊最大的幫助，在於傳承經驗，「棒球除了技術，更多是心理與頭腦的部分。如果練得再多，但沒有辦法消化理解，最後還是空的。」

鋒總指出，選手必須透過比賽學習，才能真正成長，「練習時就要去思考，怎麼在比賽中做得出來。即使練習時投打都很好，實戰才是最重要。」

至於林哲瑄登錄一軍後，預計會拉下一名投手下放二軍。對於外野群的現況，陳金鋒表示，過去兩年來已有顯著進步，「像周佳樂對比賽的理解更快，接球傳球都更穩定。目前外野三個人進步很快，剩下就是靠比賽不斷累積磨練。」

今天也是林哲瑄生涯最後一次踏上樂天桃園棒球場，賽前樂天球團特別準備一支釣蝦用的釣竿作為紀念，祝福他退休後生活愉快。由於9月21日正逢林哲瑄生日，球場現場也播放生日快樂歌，氣氛溫馨。

林哲瑄高中就讀南英商工，桃猿特別安排由學弟黃子鵬代表致贈釣竿；此外，曾在義大犀牛共事的沈鈺傑，也特地獻花給林哲瑄。

▲今天是林哲瑄生涯最後一次踏上樂天桃園棒球場，賽前樂天球團特別準備一支釣蝦用釣竿作為引退禮 。（圖／富邦悍將提供）

▲今天是林哲瑄生涯最後一次踏上樂天桃園棒球場，賽前樂天球團特別準備一支釣蝦用釣竿作為引退禮 。（圖／富邦悍將提供）

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

