林哲瑄明、後天先發？鋒總賣關子　樂天驚喜送退休禮

富邦悍將外野手林哲瑄本季結束後將引退，球團明年季初將為他舉辦引退儀式。總教練陳金鋒今（18日）透露，林哲瑄今天會被登錄到一軍，先在板凳待命，看比賽狀況再上場。至於周末兩戰是否先發，鋒總賣關子，「六日再說。」

陳金鋒進一步說明，林哲瑄將在這3場比賽中登場，今年之後就不會再以球員身分出賽，將轉換角色，至於是隨一軍還是二軍擔任教練，還需與領隊討論決定。

他強調，林哲瑄未來對球隊最大的幫助，在於傳承經驗，「棒球除了技術，更多是心理與頭腦的部分。如果練得再多，但沒有辦法消化理解，最後還是空的。」

鋒總指出，選手必須透過比賽學習，才能真正成長，「練習時就要去思考，怎麼在比賽中做得出來。即使練習時投打都很好，實戰才是最重要。」

至於林哲瑄登錄一軍後，預計會拉下一名投手下放二軍。對於外野群的現況，陳金鋒表示，過去兩年來已有顯著進步，「像周佳樂對比賽的理解更快，接球傳球都更穩定。目前外野三個人進步很快，剩下就是靠比賽不斷累積磨練。」

今天也是林哲瑄生涯最後一次踏上樂天桃園棒球場，賽前樂天球團特別準備一支釣蝦用的釣竿作為紀念，祝福他退休後生活愉快。由於9月21日正逢林哲瑄生日，球場現場也播放生日快樂歌，氣氛溫馨。

林哲瑄高中就讀南英商工，桃猿特別安排由學弟黃子鵬代表致贈釣竿；此外，曾在義大犀牛共事的沈鈺傑，也特地獻花給林哲瑄。

