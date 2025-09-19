山本由伸傳承克蕭意志！　「我也想成為像他一樣的王牌」

▲克蕭、山本由伸相擁。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

山本由伸今（19）日在主場對舊金山巨人之戰登板先發，儘管投出個人生涯最差的6次保送，但他仍繳出5.1局僅被擊出1安打、無失分的壓制內容，幫助球隊搶下勝利，防禦率也降至2.58，躍升至國聯第2名。賽後山本談及稍早宣布本季結束後引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），坦言內心的震撼與尊敬，也表達了想成為如克蕭那樣的王牌的決心。

雖然未能拿下勝投，山本仍以王牌身份壓陣，當他在第6局退場後，先後與隊友大谷翔平與克蕭擊掌致意。他回憶，自己不僅在比賽中，也在日常訓練中持續從克蕭身上學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7月初對密爾瓦基釀酒人比賽前，2人曾在場邊進行長達15分鐘的熱身傳接球訓練，克蕭當時對山本的控球頻頻點頭肯定，也針對身體平衡與釋球點給予建議。

談到得知克蕭引退消息的當下，山本直言：「剛知道時真的很震驚，他是如此偉大的存在，內心感到難過……但這2年能與他同隊，是我職業生涯中難以取代的寶貴經驗，學到了非常多東西，說到底，他對這支球隊的影響力絕對是最大的。」

▲山本由伸想成為如克蕭般的王牌。（圖／路透）

山本更進一步表達了自己的志向：「我真心希望有一天也能成為像克蕭那樣的王牌投手，甚至有朝一日能超越這位偉大的前輩，為此我會繼續努力。」

除了在球場上親身見識克蕭的強大實力外，山本也被他在訓練室的態度深深感動：「無論哪時我走進訓練室，他總是早已在那裡投入練習，每天都不懈鍛鍊，看到他那樣拚命，我才真正明白，一位選手要在大聯盟活躍18年，是需要什麼樣的自律與投入。」

克蕭擁有生涯222勝、3屆賽揚獎榮耀，是當代最偉大的左投之一，這位傳奇投手今日宣布將於本季結束後高掛球鞋，明日主場對巨人的比賽將是他例行賽最後一次於道奇球場登板。