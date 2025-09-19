運動雲

李洋新聞盃籃球賽2次上籃拿5分　笑說「還沒找到偷懶的方法」

記者杜奕君、游郁香／台北報導

剛上任的運動部部長李洋今（19）日在新聞盃籃球錦標賽登場，他親自披掛上陣，完成兩次上籃並罰進1球拿下5分，率運動部隊終場以36比27擊敗籃球記者聯隊。被問到首節下場時看起來有點累，他笑說還沒找到在籃球比賽中偷懶的方式，給自己表現打60分，隊友則是99分。

▲▼新聞盃籃球賽，運動部長李洋親自上場對戰籃球記者聯隊。（圖／記者李毓康攝）

▲新聞盃籃球賽，運動部長李洋親自上場對戰籃球記者聯隊。（圖／記者李毓康攝，下同）

一年一度的新聞盃15日在中正運動中心熱鬧登場，剛掛牌的運動部首度組隊參賽，由史上最年輕部長李洋親自披掛上陣，率隊對決籃球記者聯隊。李洋一開場就展現企圖心，在首節還剩5分54秒時先拿下2分，帶動團隊打出7比0的氣勢，隨後又接到傅思凱的助攻完成漂亮上籃，運動部首節取得14比1大幅領先。

▲▼新聞盃籃球賽，運動部長李洋親自上場對戰籃球記者聯隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新聞盃籃球賽，運動部長李洋親自上場對戰籃球記者聯隊。（圖／記者李毓康攝）

儘管記者聯隊在次節發揮韌性，打出13比0攻勢一度追平比分，雙方形成拉鋸，但運動部仍在李洋帶領下逐漸穩住陣腳，最終以36比27收下勝利。李洋全場攻下5分，包括兩次籃下進球與一次罰球，還有一次為救球衝出場外，充分展現拚戰精神。

賽後被問到第1節下場時看起來有點累，李洋表示打羽球和籃球的「累」不一樣，「羽球我知道怎麼在比賽裡偷懶，但籃球我還沒找到偷懶的方法，下次要找一下。」

對於自己的表現，李洋謙虛地說，「籃球就是一項團隊運動，所以我沒有特別在意自己的表現，今天最重要的是大家都玩得很開心。」他給自己打了60分，給團隊則是99分，「我覺得兩個隊伍在參與運動的過程都非常開心，這個氛圍非常好，希望未來可以多辦。」

▲▼新聞盃籃球賽，運動部長李洋親自上場對戰籃球記者聯隊。（圖／記者李毓康攝）

