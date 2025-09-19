運動雲

韓職史上首位外籍「4冠王」投手？龐塞成KT巫師站穩5強最大阻礙

▲▼龐塞。（圖／翻攝自韓華鷹IG）

▲龐塞。（圖／翻攝自韓華鷹IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

正值激烈5強爭奪戰的KT巫師，今（19）日將迎戰「最不想遇到的天敵」韓華鷹王牌外援投手龐塞（Cody Ponce），他本季出賽27場，繳出17勝0敗、防禦率1.70、236次三振的壓倒性數據，成為韓華穩定爭冠的關鍵，對KT更是有如夢魘般存在，戰績5戰4勝、防禦率僅0.93、累積33K，堪稱徹底壓制。

KT今日將在水原球場與韓華展開例行賽對決，但目前的團隊狀態並不理想，且KT本周需連續面對聯盟第1的LG雙子、排名第2的韓華，以及5強競爭對手三星獅，進行主場6連戰。

可惜出師不利，本周開局便陷入困境，16日對LG的首戰即便派出最強先發德赫蘇斯（De Jesus），卻因豪雨提前下場、僅投3局即退場，最終以6比10落敗。

另外，17日的比賽因雨取消，導致18日必須進行雙重賽，由於KT本就投手深度不及，原本就不利的情況變得更加棘手，即使派出小將蘇炯準與洋投墨菲先發，仍雙雙落敗，陷入本季最長的4連敗。

截至18日結束，KT戰績為66勝66敗4和，勝率剛好5成，勉強守住第5位，與第4名三星相差1.5場，第6名樂天巨人僅差0.5場，5強地位岌岌可危。

然而更棘手的是，今登場的龐塞對上KT戰績尤其誇張，5戰4勝、防禦率僅0.93、累積33K，幾乎徹底壓制，更甚的是，龐塞對其他KT競爭對手的壓制力反而較平衡，例如對LG 2戰無勝、防禦率3.46；對NC恐龍3戰1勝、防禦率2.50；對樂天2戰1勝、防禦率1.29。僅有SSG登陸者如KT般被龐塞全面壓制（4戰3勝、防禦率僅0.31）。

龐塞此戰將繼續挑戰開季至今「不敗紀錄」延續，同時也瞄準韓職史上首次外籍投手4冠王，目前他在勝投、防禦率、三振、每局被上壘率4項皆居聯盟第1，若保持至球季結束，將成為繼宣銅烈（1989~1991）、具臺晟（1996）、尹錫珉（2011）後，第4位拿下4冠的投手；也是韓職歷史上第1位完成此壯舉的外籍球員。

關鍵字： 韓國職棒KBO韓華鷹龐塞NC恐龍KT巫師

