太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

▲杜蘭特回應交易心境，坦言「從別人口中聽到」讓他很不爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）近日出席活動時，談到上季中捲入交易傳聞，再到今夏轉戰火箭的心境。他透露，其實早在今年2月，太陽就已經對外釋放他「可被交易」的訊號，令他不滿的是，自己竟是從「別人」口中得知這件事。

「一開始我有點不爽，因為我覺得我和太陽之間建立了不錯的關係，」杜蘭特表示，「結果卻是從別人口中聽到這件事，這有點讓人心寒，但這就是這個生意的遊戲規則。我很快就釋懷，開始思考下一步該怎麼辦。」

他也提到，當時剛好看到獨行俠把當家招牌唐西奇（Luka Doncic）送到湖人，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis）的震撼交易，「像那樣的操作，可能是我打球以來看過最大的交易，太瘋狂了。這也會讓其他球隊覺得，『好吧，如果不行，那就把頂尖球員拿去換吧。』」

▲2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

事實上，外界盛傳「太陽可能將杜蘭特送回勇士」並非空穴來風，他本人證實，「我聽說勇士當時真的有參與，但幸好我的生意夥伴克萊曼（Rich Kleiman）出面，憑藉我們在聯盟的人脈，加上我在勇士的經歷，才讓這個想法暫時打住。」

杜蘭特最終還是留在太陽打完賽季，但3月底因腳踝受傷缺席最後7場例行賽。3個月後，他終於被送往火箭，鳳凰城則換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及 2025 年選秀會第10順位新星馬盧阿奇（ Khaman Maluach）。