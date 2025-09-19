運動雲

>

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特回應交易心境，坦言「從別人口中聽到」讓他很不爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）近日出席活動時，談到上季中捲入交易傳聞，再到今夏轉戰火箭的心境。他透露，其實早在今年2月，太陽就已經對外釋放他「可被交易」的訊號，令他不滿的是，自己竟是從「別人」口中得知這件事。

「一開始我有點不爽，因為我覺得我和太陽之間建立了不錯的關係，」杜蘭特表示，「結果卻是從別人口中聽到這件事，這有點讓人心寒，但這就是這個生意的遊戲規則。我很快就釋懷，開始思考下一步該怎麼辦。」

他也提到，當時剛好看到獨行俠把當家招牌唐西奇（Luka Doncic）送到湖人，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis）的震撼交易，「像那樣的操作，可能是我打球以來看過最大的交易，太瘋狂了。這也會讓其他球隊覺得，『好吧，如果不行，那就把頂尖球員拿去換吧。』」

▲▼2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭，7方交易內容曝光 。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

▲2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

事實上，外界盛傳「太陽可能將杜蘭特送回勇士」並非空穴來風，他本人證實，「我聽說勇士當時真的有參與，但幸好我的生意夥伴克萊曼（Rich Kleiman）出面，憑藉我們在聯盟的人脈，加上我在勇士的經歷，才讓這個想法暫時打住。」

杜蘭特最終還是留在太陽打完賽季，但3月底因腳踝受傷缺席最後7場例行賽。3個月後，他終於被送往火箭，鳳凰城則換回格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及 2025 年選秀會第10順位新星馬盧阿奇（ Khaman Maluach）。

關鍵字： NBA杜蘭特太陽火箭交易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1韓職史上首位外籍「4冠王」投手？

2石橋國小促進台韓交流　3新秀獲指名

3太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒

4道奇2比1勝巨人、魔術數字M6

5弗萊德13K壓制金鶯！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366