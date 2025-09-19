運動雲

大谷雙安、山本6四壞仍無失分！ 道奇2比1勝巨人、魔術數字M6

▲▼道奇山本由伸。（圖／路透）

▲道奇山本由伸。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平於18日（台灣時間19日）主場對巨人比賽，以「第一棒、指定打擊」先發出場，4打數敲出2安打、1得分，打擊率提升至.283。先發的山本由伸雖然投出旅美後最糟的6次四壞球，但仍展現韌性，投到6局僅被敲1支安打、無失分，可惜未能拿下第12勝。球隊最終以2比1些微差距守住勝利，將分區優勝的魔術數字縮小為「6」。

兩隊0比0僵持到6局1出局一壘有人時，大谷擊出直擊右外野全壘打牆的二壘長打，形成二、三壘得點圈機會。他連續6場比賽安打，並將連續上壘場次推進至個人最長紀錄「23」。隨後貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球（記錄為野手選擇），帶回第一分。二壘跑者大谷則在佛里曼（Freddie Freeman）的安打護送下跑回本壘得分。

8局1出局時，大谷再度敲出二壘打。這是他暌違2場再度出現的「單場雙安」，本季第42度達成。他第一打席是遭三振，3局1出局一壘有人時擊出二壘滾地造成雙殺打。

先發的山本雖投出生涯旅美最多的6次四壞，但展現頑強投球。1局2出局一、二壘時，用曲球三振打者化解危機。4局之後雖不斷讓跑者上壘，但未被擊出長打。他投5又1/3局，被敲1安打無失分，送出7次三振。用球數108球，其中60球為好球。自責分率降至2.58，升至國聯第2位。

球隊在7局1出局滿壘時，第四任投手崔南（Blake Treinen）投出保送，讓對方追成1分差，但最終仍守住勝利。

接下來19日（台灣時間20日）在主場對巨人，只要贏球，或是響尾蛇同日在主場輸給費城人，道奇將自2013年起連續13年鎖定季後賽。當天先發將由本季宣布退休的「222勝左投」柯蕭（Clayton Kershaw）登板。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊巨人隊比賽安打

