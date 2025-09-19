運動雲

2017年首輪新秀拚重返NBA！　1年約回發跡球隊獨行俠

▲▼獨行俠簽回小史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠簽回小史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠今（19）日迎接舊將回歸！根據《ESPN》報導，2017年首輪第9順位被獨行俠選中的後衛小史密斯（Dennis Smith Jr.），已經與球隊達成一年合約，將隨隊參加訓練營，盼能在新賽季開始前爭取擠進15人名單。

小史密斯現年27歲，生涯始於獨行俠，菜鳥賽季場均繳出15.2分的代表作，入選2017-18年度最佳新秀陣容，並在新人王票選名列第5。不過，由於後場人手過剩，他在第2季中途被交易至紐約尼克，作為波辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易的一部分。之後，他先後效力活塞、拓荒者、黃蜂與籃網，並在2024-25賽季轉戰歐洲聯賽，加盟西班牙豪門皇家馬德里。

▲▼獨行俠簽回小史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲小史密斯新秀賽季場均15.2分，曾入選2017-18年度最佳新秀陣容。（圖／達志影像／美聯社）

他最近一次出現在NBA，是在2023-24賽季效力布魯克林籃網，當時場均能砍6.6分、3.6助攻、1.2抄截，投籃命中率43.5%。在所有上場至少1000分鐘的球員中，他的每36分鐘抄截次數排名全聯盟第2，展現防守價值。不過，若要擠進獨行俠最終名單，球隊勢必得騰出空位，包括裁掉威廉斯（Brandon Williams）或透過交易操作。

在厄文（Kyrie Irving）因前十字韌帶傷勢高掛免戰牌之下，獨行俠今夏補進資深控衛羅素（D’Angelo Russell）與年輕小將哈迪（Jaden Hardy）撐起後場。小史密斯的加入，將在訓練營與這些球員競爭，力拚再度站上NBA舞台。

新加盟的羅素則對自己在達拉斯的新篇章信心滿滿，他在個人Podcast節目中直言，「我覺得我正值巔峰期，我不覺得老了，反而更強壯、更聰明，也更謹慎。」

關鍵字： NBA獨行俠小史密斯D’Angelo Russell厄文

