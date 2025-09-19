從陌生到敬仰 貝茲感性告白柯蕭：感謝一切，他的偉大無法言盡

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇內野手貝茲（Mookie Betts）18日（台灣時間19日）賽前接受媒體訪問，談到宣布本季結束後將高掛球鞋的隊友柯蕭（Clayton Kershaw），難掩不捨與敬意。

貝茲表示，柯蕭不僅是投手丘上的鬥士，更是做人處事的典範，「我總是告訴自己，別忘了跟他說聲謝謝、告訴他我愛他。我每次見到他，都會主動靠近，以正確的方式對待他。他為道奇、為棒球、也為我帶來的一切，我都無比感激。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然過去曾作為對手與柯蕭交手，但自2020年起，兩人已並肩作戰6個球季。貝茲表示，「我其實不是棒球迷，所以說實話，當他還在對面時，我並不了解柯蕭到底是怎樣的存在。在我加入道奇之前，也不太明白他的地位。」他坦承，直到真正穿上道奇球衣，才看見球迷的愛與崇敬，逐漸理解克蕭對西岸、對人們的重大意義。

他說，「我們一起經歷太多珍貴時刻，兩度世界大賽奪冠、3000K里程碑，還有無數重要時刻，難以只挑出某一刻來形容。」

對於柯蕭在道奇效力18年、始終如一，貝茲直言，「這時代幾乎不可能有球員一輩子待在同一隊，但他做到了。這不只是他的能力，更展現他的人格、他和球團的互信，別的地方常有干擾，但在道奇，這些都沒有發生。」

最後，貝茲再次強調克蕭的人格魅力，「他愛大家，關心每一個人，總希望我們能有最好表現。即使不是他先發，他也會確認我們是否專注、是否享受比賽。他就是這麼特別的存在。」