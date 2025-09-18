▲說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿 與陳世展王奕翔同披戰袍。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

U18世界盃落幕後，樂天桃猿三位小將陳世展、王奕翔與鍾亦恩即將迎來人生新階段；三人在18日加盟儀式後正式披上職棒戰袍，談起首次踏入桃園棒球場、對球隊的印象，以及即將展開的職業生涯，他們的眼神中都充滿了憧憬與決心。

三人都曾因藍白對抗賽踏上桃園球場，陳世展直言，每次站上投手丘都會提醒自己，「只要達成目標，以後就會在這裡出賽。」王奕翔則形容第一次踏進場館時「有點震撼」，體會到未來必須在這樣的大舞台上證明自己；鍾亦恩則笑說，無論是藍白賽還是簽約那天，他都覺得球場「很漂亮」，心中更是渴望有朝一日能在這裡展現身手。

談到心目中的學長與榜樣，三位小將各有不同；陳世展最敬佩的是游承勳，兩人因去年U18賽事結緣，他認為游承勳的態度極具學習價值，是值得他持續效法的榜樣。

王奕翔則選擇了陳柏豪，他透露，休賽季時陳柏豪常回到母校與學弟分享經驗，讓他受益良多，如今能成為隊友，更讓他期待能在投球細節上請益。

至於鍾亦恩則點名同樣是左投的陳冠宇，鍾亦恩從陳冠宇旅日時期便開始欣賞，如今終於能近距離觀摩偶像，心中充滿期待。

三人對樂天桃猿的印象不約而同地聚焦於「強大」與「融洽」，陳世展回憶學生時期，總覺得這是一支氣氛良好的勁旅；王奕翔則強調球隊實力雄厚，希望自己能加入後持續保持競爭力；鍾亦恩更是自小就是Lamigo迷，早在國小三年級便因洋投明星（Pat Misch）台灣大賽G7對兄弟無安打而深深著迷，如今能披上心愛球隊戰袍，他形容「是非常榮幸的事情」。

結束U18賽事後短暫休息，三位小將都迫不及待想投入職棒新環境，展現出積極的企圖心；陳世展表示，他已經「心態歸零」，要專心準備迎接職業舞台挑戰，王奕翔則強調，長時間休息容易讓身體失去肌肉記憶，因此希望盡快調整狀態，跟上球隊訓練節奏，至於鍾亦恩，則單純滿懷期待，「能夠趕快加入練習、比賽，為明年的賽季好好準備。」