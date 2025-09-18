運動雲

>

胡金龍大讚林佳緯「五拍子好手」看好旅外　現階段達2A水準

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅胡金龍本周六將迎來引退儀式，被問到對新星林佳緯的看法時，他直言「他真的滿有天份」，更認為以林佳緯目前展現的實力，未來旅外發展可期。

胡金龍指出，林佳緯在職棒完整第二年就能交出這樣的表現，並不令人意外，「以他的天賦來說，這是正常發揮，而且還會持續進步，身體素質越來越好，未來性很值得期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他甚至和老戰友陳鏞基聊過，認為林佳緯的目標應該放眼旅外，「以現在的身手，大概能落在美國2A，他有速度、防守、打擊又有power，大概就是大家所說的五拍子好手。」

本季至今，林佳緯出賽99場，敲出121支安打暫居安打王寶座，累積6轟，打擊率0.291。

胡金龍強調，「佳緯還年輕，以後不會只有這一個獎項，未來還有很多獎項等著他，當然小朋友會渴望是正常的，心裡也會想要多做一些什麼，就是怕產生太過負面的東西。」

他進一步指出，林佳緯才20歲，長打潛力備受看好，不必太早設限，「他還有很長的路，不需要現在就設定目標，讓他自然發揮，看看能打到哪裡，一切順其自然。」

胡金龍也觀察到，林佳緯今年春訓時的改變，教練團也有在push他，「他的態度相當認真，比賽中一些觀念也不斷進步。」

本周六迎來引退儀式，胡金龍再剩5場達成千場出賽，昨天在比賽後半段上場，是總教練林岳平的美意。餅總相信今年例行賽結束，就能幫胡金龍達成這項里程碑。

對於昨晚最後在新莊出賽，胡金龍很感謝悍將球迷不吝給予掌聲，「以前也在那裡打滿多比賽，希望當時自己是有一些小小貢獻。」至於周六的引退儀式，他笑說，「只希望不要下雨，然後球隊贏球！」

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球統一獅胡金龍林佳緯引退

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

熱門新聞

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

2大谷翔平連兩戰開轟！

3道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

4張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1林智勝紀念悠遊卡熱賣　逾26萬助基層

2拜仁3比1擊退切爾西歐冠首戰旗開得勝

3胡金龍爆笑喊獅奪冠　紅龜急揮手

4紅襪5比4力退運動家

5余凱文、黃詩媛　軟網亞錦賽混雙奪金

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366