胡金龍大讚林佳緯「五拍子好手」看好旅外　現階段達2A水準

統一獅胡金龍本周六將迎來引退儀式，被問到對新星林佳緯的看法時，他直言「他真的滿有天份」，更認為以林佳緯目前展現的實力，未來旅外發展可期。

胡金龍指出，林佳緯在職棒完整第二年就能交出這樣的表現，並不令人意外，「以他的天賦來說，這是正常發揮，而且還會持續進步，身體素質越來越好，未來性很值得期待。」

他甚至和老戰友陳鏞基聊過，認為林佳緯的目標應該放眼旅外，「以現在的身手，大概能落在美國2A，他有速度、防守、打擊又有power，大概就是大家所說的五拍子好手。」

本季至今，林佳緯出賽99場，敲出121支安打暫居安打王寶座，累積6轟，打擊率0.291。

胡金龍強調，「佳緯還年輕，以後不會只有這一個獎項，未來還有很多獎項等著他，當然小朋友會渴望是正常的，心裡也會想要多做一些什麼，就是怕產生太過負面的東西。」

他進一步指出，林佳緯才20歲，長打潛力備受看好，不必太早設限，「他還有很長的路，不需要現在就設定目標，讓他自然發揮，看看能打到哪裡，一切順其自然。」

胡金龍也觀察到，林佳緯今年春訓時的改變，教練團也有在push他，「他的態度相當認真，比賽中一些觀念也不斷進步。」

本周六迎來引退儀式，胡金龍再剩5場達成千場出賽，昨天在比賽後半段上場，是總教練林岳平的美意。餅總相信今年例行賽結束，就能幫胡金龍達成這項里程碑。

對於昨晚最後在新莊出賽，胡金龍很感謝悍將球迷不吝給予掌聲，「以前也在那裡打滿多比賽，希望當時自己是有一些小小貢獻。」至於周六的引退儀式，他笑說，「只希望不要下雨，然後球隊贏球！」

