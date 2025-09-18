運動雲

悍將遊俠林哲瑄引退倒數　隨隊一軍感性喊話：想和大家說聲再見

▲悍將遊俠林哲瑄引退倒數　隨隊一軍感性喊話：想和大家說聲再見。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將遊俠林哲瑄與林泓育相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／桃園報導

「悍將遊俠」林哲瑄12日宣布將在本季球季結束後引退，今天（18日）隨隊現身桃園球場，明天將正式升上一軍。林哲瑄賽前受訪坦言既緊張又開心，感謝球隊給予機會，能再度與球迷相見，留下珍貴回憶；此外林哲瑄也有跟熟識的樂天球員致意寒暄，也拍下合照留念。

「其實也是蠻緊張的，因為很久沒有回到這裡了（指一軍舞台），」林哲瑄說，「但也很開心，球隊讓我有機會再跟球迷說聲再見，真的很感謝他們。」

根據總教練陳金鋒的規劃，林哲瑄將在週五至週日的主場賽事中登場，讓球迷逐步告別。他強調，雖然宣布退休，但心態並未改變：「還是全力幫球隊贏球，不會因為引退就改變打球方式，就是全心面對每場比賽。」

久違回到桃園球場，林哲瑄也與許多熟悉的對手和老友打招呼，包括樂天桃猿總教練古久保健二、曾豪駒，以及林泓育、林立、成晉等人。

談到外野學弟申皓瑋聲稱「可能看到本人會忍不住哭」，林哲瑄打趣回應：「剛才看起來都還好啊，他是假裝嗎？」逗得全場大笑。

隨著引退倒數，林哲瑄將用最後幾場比賽的時間，與球迷一同留下屬於悍將、屬於他職業生涯的珍貴記憶。

▲悍將遊俠林哲瑄與古久保健二相見歡。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將遊俠林哲瑄與曾豪駒相見歡。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將遊俠林哲瑄與林泓育相見歡。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將遊俠林哲瑄與林泓育相見歡。（圖／富邦悍將提供）

