大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

Like I said… greatest athlete OF ALL TIME https://t.co/lAoSFg0NyC — Ben Verlander (@BenVerlander) September 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（18）日迎戰費城人，第4打席敲出第51號全壘打，將球送進右中間看台。這發陽春砲不僅點燃全場，也讓美國《福斯體育》球評柏蘭德（Ben Verlander）狂讚，「他是史上最偉大運動員！」球迷也紛紛預測，大谷本季將以懸殊差距拿下MVP。

▲美媒與球迷一致盛讚大谷是「史上最強運動員」，MVP呼聲毫無懸念。（圖／達志影像／美聯社）

前一天，大谷才登板先發，繳出5局無安打的好投，並完成連兩年50轟的驚人成就。隔天再度站上打擊區，他在8局掃出一發「打出去就知道」的全壘打，讓主場球迷陷入瘋狂。《福斯體育》球評柏蘭德隨即在社群直言，「大谷翔平是史上最偉大的運動員。」

隨後也引來大量球迷附和，「他是傳奇」、「這太不真實了」、「史上最佳MLB球員」、「他將以懸殊差距拿下MVP」。

此役對手先發是本季已拿下14勝的左投盧薩多（Jesús Luzardo），大谷前3打席分別擊出二壘滾地球、左外野飛球與三振，看似受壓制，但在第4打席調整成功，一棒掃出關鍵保險分，助道奇以5比0完封費城人。

▲大谷前一日才投出5局無安打，隔天又以火力震撼全場。（圖／達志影像／美聯社）

大谷在投打兩端的「二刀流」再次展現獨一無二的影響力，接連兩天以王牌投手、巨砲打者的身份統治比賽。隨著51轟到手，他的MVP呼聲已被形容為「一面倒」，外界普遍認為，只差正式頒獎，他將再添一座屬於自己的歷史榮耀。