差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

▲大谷翔平第2打席敲出驚天飛球，全場誤以為是第51轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平18日在主場迎戰費城人，以指定打擊身份先發，第2打席差點轟出三分砲，球飛得又高又遠，最終卻被左外野手在全壘打牆前接殺，留下滿場惋惜。不過大谷展現「調整力」，8局第4打席真的掃出本季第51轟，完成連兩戰開砲。

道奇此戰背負避免3連敗、爭取分區封王的壓力。2局下，弗里曼（Freddie Freeman）先轟出陽春砲，捕手羅特貝特（Ben Rortvedt）在2出局一、三壘有人時敲出安打，將比數拉開到2比0。

▲大谷最終在8局真的轟出第51號全壘打，連兩戰開砲。（圖／達志影像／美聯社）

大谷在這股氣勢中迎來第2打席，面對費城人左投盧薩多（Jesús Luzardo）的157公里外角速球，全力一揮，白球劃出漂亮弧線直奔左外野，打擊瞬間讓全場以為是第51轟，可惜最後被接殺，道奇攻勢也嘎然而止。

雖然只是「幻影」全壘打，但那支幾乎飛越牆的深遠飛球，讓球迷在網路上熱議，「我以為出去了！」「好可惜！」「差一點就是三分砲！」足見這一擊的震撼力。大谷隨後在8局第4打席修正出最佳手感，終於真正敲出第51轟，確保連兩場開砲。