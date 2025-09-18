運動雲

>

台灣金孫歸位！古林睿煬重返火腿一軍　有望擔任終結者？

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職業棒球（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，歷經傷勢休養與二軍復健調整後，18日正式被火腿隊登錄一軍。這也是他自6月受傷退場後，睽違3個多月再度重返一軍舞台。

古林6月3日因左側腹內斜肌受傷，休養超過2個月。9月起於二軍展開實戰調整，最快球速回到153公里，搭配指叉球展現不俗壓制力。日前中繼1局無失分的復出表現，也為他重返一軍奠定基礎。如今隨著火腿隊例行賽進入最後倒數，球隊決定將古林拉上一軍，預計以牛棚投手角色出發，替後防線注入新血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著例行賽進入尾聲，火腿面臨「守護神不在」的險境。22歲右投柳川大晟自6月中旬起扛下終結者，37場出賽繳出2勝1敗11救援、防禦率1.02，但他因腰部不適於11日缺席比賽，隔日遭下放二軍，最快也要到9月下旬才能回歸。球團雖強調傷勢無大礙，但在與軟銀激烈競爭龍頭的當下，必須找到替代方案。

候選人中，過去兩季都有20次以上救援成功的田中正義原本最被看好，但新庄剛志直言，「田中在第8局角色更為適合，要他再度扛起第9局重責仍存顧慮。」因此，古林睿煬的回歸，讓他被視為可能的「新守護神」人選。

雖然古林在中職生涯主要為先發，但2023年杭州亞運曾以中繼、後援身分出賽，對韓國投2局送2K，對中國再投2局狂飆5K，繳出1次中繼成功與1次救援成功。當時的表現證明他在短局數角色同樣能夠發揮壓制力。

古林這次傷癒重返一軍，預計將在火腿牛棚扮演關鍵角色，成為球隊最後階段衝刺的重要拼圖。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

【配音員本人？】女模仿捷運廣播「車門即將關閉」朋友直接傻眼XD

熱門新聞

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

2大谷翔平連兩戰開轟！

3道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

4張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1林智勝紀念悠遊卡熱賣　逾26萬助基層

2拜仁3比1擊退切爾西歐冠首戰旗開得勝

3胡金龍爆笑喊獅奪冠　紅龜急揮手

4紅襪5比4力退運動家

5余凱文、黃詩媛　軟網亞錦賽混雙奪金

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366