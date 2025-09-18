台灣金孫歸位！古林睿煬重返火腿一軍　有望擔任終結者？





▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職業棒球（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，歷經傷勢休養與二軍復健調整後，18日正式被火腿隊登錄一軍。這也是他自6月受傷退場後，睽違3個多月再度重返一軍舞台。

古林6月3日因左側腹內斜肌受傷，休養超過2個月。9月起於二軍展開實戰調整，最快球速回到153公里，搭配指叉球展現不俗壓制力。日前中繼1局無失分的復出表現，也為他重返一軍奠定基礎。如今隨著火腿隊例行賽進入最後倒數，球隊決定將古林拉上一軍，預計以牛棚投手角色出發，替後防線注入新血。

隨著例行賽進入尾聲，火腿面臨「守護神不在」的險境。22歲右投柳川大晟自6月中旬起扛下終結者，37場出賽繳出2勝1敗11救援、防禦率1.02，但他因腰部不適於11日缺席比賽，隔日遭下放二軍，最快也要到9月下旬才能回歸。球團雖強調傷勢無大礙，但在與軟銀激烈競爭龍頭的當下，必須找到替代方案。

候選人中，過去兩季都有20次以上救援成功的田中正義原本最被看好，但新庄剛志直言，「田中在第8局角色更為適合，要他再度扛起第9局重責仍存顧慮。」因此，古林睿煬的回歸，讓他被視為可能的「新守護神」人選。

雖然古林在中職生涯主要為先發，但2023年杭州亞運曾以中繼、後援身分出賽，對韓國投2局送2K，對中國再投2局狂飆5K，繳出1次中繼成功與1次救援成功。當時的表現證明他在短局數角色同樣能夠發揮壓制力。

古林這次傷癒重返一軍，預計將在火腿牛棚扮演關鍵角色，成為球隊最後階段衝刺的重要拼圖。