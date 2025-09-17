林佳緯外野吹涼風很舒服　差三壘安完全打擊？賽後笑稱「忘記了」

記者楊舒帆／新北報導

林佳緯前4打席「聽牌」完全打擊，僅差最難的三壘安打，不過最後一打席在9局上敲出右外野飛球，未能達成。他賽後笑言，原本有想到挑戰看看，但實際打擊時卻完全忘記了。

林佳緯首打席敲出二壘安打，3局上轟出全壘打，5局上擊出中外野飛球，6局上再補上一壘安打，一度燃起完全打擊的希望。被問及最後一打席的心情，他坦言：「應該說忘記了！前面有想到，但打擊時就忘記了，當下只想著把球打成安打。可能在休息室或外野時有想到，但到第9局時完全忘記。」

前一戰范國宸也挑戰完全打擊，休息室當時刻意「安靜」，不提醒他。林佳緯也笑說：「不知道是不是刻意，反正沒人跟我講。應該是刻意的吧？或者他們也忘了。今天安打、得分很多，比賽算是打得蠻順的。」他回憶，今年前一次挑戰完全打擊時，隊友們的氛圍也一樣刻意不多提醒。

談到比賽守備狀況，林佳緯直呼：「很涼！滿舒服的！風大對兩隊守備都不輕鬆，右外野會往回吹，左外野又是順風，也不好接。第一打席陳真比較沒注意到，有點可惜。」

至於全隊打擊火力回溫，他說：「大家的狀況差不多都調整回來了，攻勢能串連起來是很好的現象。接下來比賽都很關鍵，希望大家跟我自己都能把該做的做好，拉近戰績。如果能打進季後賽和總冠軍賽，調整好才是最重要的。」

