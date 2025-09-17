鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國媒體揭露，今年 2 月，首位入選美國棒球名人堂的亞洲人、鈴木一朗位於西雅圖的住家遭遇入侵搶劫，妻子鈴木弓子在臥室內奮力抵擋，雖被噴灑催淚瓦斯，仍成功鎖上房門避免歹徒闖入。涉案嫌犯同時也鎖定多位體壇與音樂界名人。

根據美聯社與西雅圖當地媒體報導，29 歲的梅索內特（Patrick Maisonet）因多次入侵名流豪宅遭起訴，審判於 9 月 15 日在西雅圖近郊法院舉行，庭上資料顯示他曾於 2 月 9 日闖入一朗的住家。當時在臥室內的一朗妻子弓子用力頂住房門，但歹徒從門縫噴灑催淚瓦斯，弓子仍設法上鎖，避免歹徒得逞。

梅索內特與同夥在西雅圖地區多次作案，受害名人包括水手隊投手卡斯提歐（Luis Castillo） 、道奇隊投手史奈爾（Blake Snell） 、NFL 前球星謝爾曼（Richard Sherman）以及饒舌歌手麥克莫（Macklemore）。

卡斯提歐本季戰績 9 勝 8 敗，生涯累積 82 勝 84 敗，2022 年自紅人轉隊，以 5 年 1 億 800 萬美元加盟水手。史奈爾則曾兩度奪得塞揚獎，本季因傷僅 4 勝 4 敗，生涯戰績 80 勝 62 敗，去年休賽季自巨人轉隊，與道奇簽下 5 年總額 1 億 8200 萬美元合約。

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

謝爾曼 5 度入選Pro Bowl，2014 年時與海鷹簽下 4 年 5740 萬美元延長合約；麥克莫則在 2014 年葛萊美獎橫掃四項大獎，包括最佳新人獎。

警方指出，嫌犯除了一朗家，還竊走斯內爾的兩支勞力士手錶（總值約 1100 萬台幣），謝爾曼的一只勞力士，他苦笑表示：「真是荒唐的生日禮物。」

他甚至從麥克莫家偷走的海鷹與 MLS 西雅圖音速隊冠軍戒指流入市面，後來在西雅圖南部珠寶店追回。嫌犯 8 月 21 日已於住處遭逮捕，但在庭上仍主張無罪。

近年來，美國針對職業運動員住宅的犯罪案件頻傳。去年 10 月，NFL 酋長隊四分衛馬霍姆斯與近端鋒凱爾西住所接連遭竊；今年 7 月，道奇投手山本由伸的洛杉磯住家也曾遭三名搶匪企圖入侵，所幸因愛犬狂吠而未遂。FBI 近期已對針對職業運動員的組織犯罪提出警告，呼籲名人提高警覺。