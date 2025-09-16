黃暐傑今日球威「微弱」　古久保：若完全健康會很有魅力

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（16日）在主場以7比4擊退味全龍，收下3連勝。賽後總教練古久保健二談到首度對決黃暐傑，直言和影片相比，此戰感覺球威「微弱」，但如果身體保持健康的話，確實會是一位很有魅力的投手。

黃暐傑此役首度先發，也是第一次對戰樂天桃猿，1局完美三上三下，2局接連被安打又受到失誤影響提前退場，最終僅撐1局，總計面對9名打者，用球29球，被擊出4安打，失5分（3分責失）、1次保送，最快球速147公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃暐傑 。（圖／味全龍提供）

古久保表示，透過影片原本認為黃暐傑球威不錯，但實際對戰感覺球速與壓制力仍顯不足，「今天看起來，球威微弱，沒有像影片那麼好。如果身體狀況再調整好，感覺是非常有魅力的投手。」

此役味全全場發生5次失誤，桃猿一度把握機會單局灌進5分，再靠著對手連環失誤追加2分，不過古久保仍提醒球隊不能掉以輕心，「雖然有一個五分大局，趁對手失誤又得到2分，但我們還是需要更多保險分。相反地，我們後面也有發生失誤，比分被追到只剩3分差。我們後面安排的短打戰術沒有成功，比賽後半段的過程沒有那麼好，這部分需要反省。」

至於馬傑森，今天繳出雙安、貢獻2分打點，古久保笑稱其中一支還是「內野安打」，但仍給予肯定，「他第一打席就帶有打點，這很重要。其實4打數1安打已經很可以，如果在有人上壘時能打出安打，就是非常有價值的存在，那一支帶有打點的安打，對球隊幫助很大。」