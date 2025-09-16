鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日在新莊球場以6比2擊敗統一獅，范國宸火力全開，單場繳出全壘打、三壘安打與一壘安打，差一支二壘安打就能完成完全打擊，包辦全隊4分打點，獲選單場MVP。總教練陳金鋒賽後談到范國宸的表現時，直言既可惜又滿意。

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

「很可惜差一點點，他把最難的都打出來了。」陳金鋒點出，對范國宸而言，三壘安打比全壘打還難，「所以真的覺得很可惜，但他表現得非常好。」

此戰先發的日籍投手鈴木駿輔，主投5局失2分，雖然再度出現5保送，但鋒總仍給予肯定，「今天狀況其實都還好啦。統一獅的左打其實是聯盟數一數二的，對投手來說不好丟，都控制在邊邊角角，所以他的球數會用得比較多。其他表現都OK。」

9局上由終結者曾峻岳登板收尾，成功守住勝利。陳金鋒表示，「慢慢把狀況和自信找回來。現在在場上丟球比較有霸氣了。」

另外，休養3個多月的王尉永此戰重返一軍，在一、二壘危機中登板，原本要對許哲晏，對方換上代打胡金龍也順利解決，拆彈成功。陳金鋒解釋：「就是因為左右打的對位，所以安排他上去把那局收掉。今年對他來說很辛苦，好不容易回來，今天表現不錯。」

近來悍將戰績回升，陳金鋒認為，關鍵在於攻守投的平衡。之前得點圈的分數沒有給投手很大的支撐，投手壓力自然就大。最近在關鍵時刻有安打、有推進或高飛犧牲打，分數進來，整個比賽就比較順暢穩定。