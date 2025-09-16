運動雲

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

記者楊舒帆／新北報導

悍將范國宸16日對統一獅胡智爲，前三打席分別敲出全壘打、三壘安打及一壘安打，8局下挑戰「完全打擊」失敗，賽後直呼可惜。

▲▼范國宸。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

談到最後一打席，他心裡很清楚自己有機會拚紀錄，但最終只是高飛球出局。范國宸坦言：「進職棒以來第一次有這樣的機會，真的很可惜沒有掌握住。前面全壘打和三壘安打，最難的兩個都完成了，第三打席也敲了一壘安打。」

范國宸難掩企圖心，不斷問自己「真的嗎？」透露出內心期待。當時隊友也很有默契，全場氣氛凝結，他說：「上去打的時候很緊張，但其實已經表現不錯。該打席前，隊友特別安靜，我還跟他們說：『我差一支，要跟我講話喔！』因為越沒人講話我就越緊張。」范國宸仍期待未來還有機會挑戰完全打擊。

范國宸本季已轟出12發全壘打，追平2023年的生涯最多紀錄，同時也為悍將帶來12場勝利。他說：「滿開心的，希望可以多打一些全壘打。之前打到第7、8支的時候，就有人提醒我要繼續保持。」

對戰胡智爲，他累計41打數22安打，打擊率突破5成，此戰更是一口氣解鎖生涯首支三壘安打和對戰首轟，累計對戰貢獻13分打點。聽聞這項數據，范國宸驚訝地回應：「真的嗎？」隨後補充：「不知道為什麼會這樣，他是很好的投手，所以我只能積極挑戰，不能等到兩好球才出手攻擊。」

關鍵字： 悍將范國宸全壘打挑戰完全打擊影音

