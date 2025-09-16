U18桃猿三小將18日加盟亮相！今年不打二軍　備戰台日韓交流賽

▲U18戰力收穫！桃猿3小將鍾亦恩、陳世展、王奕翔歸隊，18日舉行加盟儀式 。（圖／棒協提供）



記者王真魚／桃園報導

U18世界盃日前落幕，中華隊以季軍作收，其中樂天桃猿3名小將鍾亦恩、陳世展與王奕翔，都是代表隊重要投手戰力。桃猿副領隊沈鈺傑透露，3人預計18日將至一軍，與其他新秀共同舉行加盟儀式。

沈鈺傑盛讚3位小將在短期盃賽中發揮關鍵戰力，「這類比賽張力很高，對往後挑戰職棒絕對有幫助，像是陳世展先前就有過入選經驗，他這種投球形態對中南美洲球隊來說很難突破。」

要說進步最多的，他直指是王奕翔，「球速最快飆到150公里，還展現犀利滑球，在國內很多球員都已經揮不到，躍上國際舞台依舊能壓制打者，證明具備一定能力。」

不過沈鈺傑也說，小朋友在面對比賽仍有修正空間，特別是容易投出不必要的壞球，控球需要再加強，「不過這很正常，進來職業就是另一個層級，要面對整季賽程，課題就是持續磨練與成長。」

談到3小將未來規劃，沈鈺傑指出，王奕翔定位為中繼，「球威和滑球品質好一些，當然二軍不是不能排先發，還是會練看看。」鍾亦恩與陳世展則會固定先發輪值。

不過，沈鈺傑表示，3人今年將不會在二軍例行賽、自辦賽登板，而是專心備戰11月的台日韓交流賽，「他們U18累積的投球量，其實不輸職棒。但我們希望讓他們以比賽結束球季，應該交流賽有機會。」

３人在U18的投球量以及出賽數受到熱烈討論，對此沈鈺傑透露，其實球團一直有和中華隊教練團保持聯繫，「我們都有在關注，棒球就是這樣，短期賽輸贏背後總有討論空間。但大會都有相關規範，教練也沒有超出規定，調配算是適當。」

以下是3位小將在本屆賽事累計成績