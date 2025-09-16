運動雲

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

▲▼ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟二軍近期因傷兵與服兵役人員過多，出賽人力不足，繼9月13日例行賽喊卡後，再度取消16、17日兩戰，加上前一場，等於一口氣取消3場比賽。這已非中職首度出現因人力不足影響比賽的情況，富邦悍將二軍早在4月下旬也曾因傷兵潮延賽，不過當時仍有補賽空間，這次兄弟的比賽則因補賽週場次已達上限，直接取消，隨之而來也引發公平性討論。

對於兄弟二軍人力不足而導致比賽取消，樂天桃猿總教練古久保健二直言，最直接的解決方式就是球團必須擴編人數，「可能是透過選秀增加人數，現在遇到傷兵太多無法比賽狀況，就要思考為什麼會發生。」

古久保回憶起40年前自己年輕時在日本職棒的狀況，「那時一軍120場，二軍100場，跟中職差不多，但一二軍總共只有60人，基本上30人打一軍、30人打二軍，有時二軍甚至靠一名投手吃完整場，萬一野手不夠，投手也得去守備。」

他補充，日本後來透過育成制度增加選手數量，因此幾乎不會再出現傷兵太多導致無法比賽的情況，而中職成立36年，和百年歷史的日職相比，制度上還有討論、修正的空間，「還是要找出為什麼會有傷兵潮導致停賽的原因。」

味全龍總教練葉君璋聽聞消息時也直呼驚訝，「兄弟怎麼可能！？他們算是陣容相對完整的球隊，如果連兄弟都遇到這狀況，真的值得討論。」

葉總也認同古久保的看法，球員的身體強度需要檢討，「受傷絕對不是只有兄弟會遇到，我們也曾經遇過二軍受傷人數偏多的狀況，問題是要檢視出在哪個環節。」

他也提出一個矛盾點，「大家覺得二軍比賽場次太少，希望增加比賽，但現在又遇到傷兵太多無法比賽。」比賽已經不多，但仍出現不少人有受傷情形，「這就是必須去思考、探討的地方。」

兄弟球團稍早也表示，「近期團隊因野手傷兵較多，以及馬鋼與劉貴元入伍服兵役，為維持賽事品質及維護球員健康向聯盟提出相關申請，也希望在近期傷兵陸續歸隊後，盡快能迎戰接下來的二軍賽事。」

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

