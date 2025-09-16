悍將內野手皆未滿80場　陳金鋒正面看待：對球隊未來有幫助

▲林澤彬 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將今年內野防區缺乏固定主力，不僅游擊無人長期坐鎮，二壘與三壘同樣缺乏穩定人選。總教練陳金鋒認為，在張育成受傷的情況下，內野採取輪流守備，對球隊未來發展其實是一件好事。

接近球季尾聲，依據金手套與最佳九人出賽場次統計，一壘、二壘、三壘與游擊都沒有球員有機會達到80場的標準。游擊由林澤彬出賽58場最多，二壘則是林岳谷63場最多，三壘則以董子恩58場居冠，一壘由范國宸出賽58場最多。陳金鋒指出，原本張育成是固定游擊手，但因手部傷勢未癒，無法長期鎮守，球隊才讓更多年輕球員輪流上場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋：「他們還是需要比賽經驗，雖然表現有好有壞，但經過一整年在不同守備位置的磨練與競爭，對球隊未來幫助比較大。如果一開始就固定單一人選，就不會有現在的狀況。現在有這樣的機會，年輕球員必須把握，努力證明自己，這對球隊是好事。萬一有人受傷，也隨時有人能頂替。」

至於5日因守備時踩到客隊牛棚訓練器材而退場的申皓瑋，隨後下二軍休養，陳金鋒透露：「防護員觀察下來，他還需要一點時間，目前暫時不會回來。」

洋投布坎南日前因右腿不適下放二軍，不過康復進度良好。陳金鋒帶來好消息：「他狀況好很多，這週有機會回來。洋投的調度會依順序安排，誰投完就先下去調整。」