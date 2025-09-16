李多慧化身台北101觀景台一日店長　限量130組親選禮包寵粉登場

▲▼李多慧101一日店長。（圖／味全龍提供）

台北101觀景台再掀棒球熱潮！延續林智勝引退致敬點燈的感動氛圍，並響應中華職棒賽季熱潮，台北101將於9月22日（一）下午2點到4點邀請味全龍啦啦隊高人氣成員李多慧，化身89樓觀景台「一日店長」，與球迷粉絲零距離互動，將棒球熱情直送雲端382公尺高空。活動當日將於下午1點開放排隊，並於2點半起由李多慧與現場粉絲交流互動。

為了回饋粉絲支持，台北101特別推出《李多慧店長親選限定禮包組》，由她親自挑選多項人氣紀念商品並加上獨家設計小卡，組合內容包含觀景台快通票、專屬棒球帽、POLO衫、連帽外套、變色馬克杯、鑰匙圈、特色襪款等豐富收藏。整組售價新台幣6000元，實際總價值超過5510元，限量僅有130組，數量有限，售完為止。

購買禮包的粉絲，不僅能享有快速入場的尊榮禮遇，還能獲得李多慧親自挑選的收藏級禮品，並參與簽名、比心合影等近距離互動體驗。活動現場，李多慧也將獻上獨家Solo舞蹈，並準備有獎徵答與限量簽名拍立得驚喜回饋，讓支持她的球迷一次滿足。

台北101表示，此次邀請李多慧擔任一日店長，不僅延續林智勝引退點燈的話題效應，更結合她的高人氣與球場魅力，希望透過這場活動，為旅客和球迷帶來最親近的互動交流與最難忘的觀景台體驗。