勇士保證庫明加將扮要角　柏金斯卻直言「他們根本不想留你」

▲勇士保證庫明加下季將有實質角色，但談判仍陷僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約拉鋸仍未落幕，雖然球團釋出善意，向這位22歲前鋒保證下賽季會有「實質角色」，並提高合約價碼，但外界並不看好這段關係能長久。前NBA冠軍中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）甚至直言，從種種跡象來看，「勇士根本不想留他。」

據《ESPN》報導，勇士強調庫明加與主帥柯爾（Steve Kerr）的私人關係並無問題，並已向他傳達訊息，下賽季將在輪替中扮演「實質角色」，球隊需要他的年輕活力與側翼得分。不過，庫明加團隊卻多次強調，柯爾今年季後賽就曾說過，讓他與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）長時間同場並不容易，這恰恰反映出勇士對他定位模糊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲庫明加今年季後賽次輪場均20.8分，卻仍未換來勇士的信任。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加過去一季場均能攻下16.1分，但僅出賽47場，季末回歸後遭到輪替邊緣化。即便在季後賽次輪扛下受傷缺陣的柯瑞火力，繳出場均20.8分，仍未換來球團實質肯定。柏金斯在節目上直言，「如果他們真的重視你，你不會經歷這一切。從上賽季開始，柯爾就在附加賽和首輪把你排除在輪替之外。」

外界普遍認為，勇士的建隊方向仍是圍繞柯瑞、巴特勒與格林拚冠，庫明加的地位因此被淡化。儘管勇士提高報價，但附帶球隊選項，顯得更像「交易籌碼」而非長期承諾。反觀國王與太陽，開出更高價碼與球員選項，還承諾先發大前鋒位置，更符合庫明加對角色與待遇的期待。

隨著訓練營在即，庫明加的未來仍懸而未決。柏金斯語重心長提醒他，應該正視自己被反覆冷落的事實，也許是時候另覓舞台，去尋找一支願意真正培養自己的球隊，爭取與自身潛力相符的大合約。

▲柏金斯直言，「勇士根本不想留你。」提醒庫明加要看清現實。（圖／達志影像／美聯社）