運動雲

>

直擊！　「最年輕部長」李洋上任前先求關聖帝君保佑

李洋上任運動部部長當天早上，被本刊讀者直擊前往行天宮拜拜祈求順利。（圖／讀者提供、黃耀徵攝）

▲李洋上任運動部部長當天早上，被本刊讀者直擊前往行天宮拜拜祈求順利。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

運動部上周二（9日）正式掛牌上路，由奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長，從競技場上轉換到運動部，外界對他抱以高度期待。時報周刊CTWANT讀者在當天早上巧遇李洋在兩名隨行人員陪同下，前往台北市中山區的行天宮拜拜，在上任第一天去拜關聖帝君，想必是祈求上任順利，能讓運動真正融入每一位國民的日常。

奧運金牌得主李洋本月9日出任運動部首任部長，本刊讀者捕捉到西裝革履的他早上8點45分左右現身行天宮，雙手合十跪在神明前祈福許願，由於當天行天宮信徒不多，看似沒有什麼人認出這位「台灣之光」，他態度虔誠但頗有效率完成流程，拜完後與隨行人員一同搭車離開，前往台大綜合體育館參加運動部揭牌暨部長布達典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拜拜時態度十分虔誠，拜完後李洋快速離開行天宮展開當日行程。（圖／讀者提供）

▲拜拜時態度十分虔誠，拜完後李洋快速離開行天宮展開當日行程。

在典禮上，談到未來運動部的施政方針，李洋表示將著重在以下6大面向，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣主辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、以及投入青少年與基層的才育培育，從校園與社區運動做起，打造更完善的培育系統。身為運動員他也強調自己熱愛挑戰，喜歡和團隊一起贏得勝利，希望接下來的每一步，都能秉持運動精神，用行動一起打造台灣運動新的紀元。

李洋是首任運動部部長，民眾對他抱以高度期待。（圖／黃耀徵攝）

▲李洋是首任運動部部長，民眾對他抱以高度期待。

早在2021年之前，「麟洋配」就被球迷發現在大賽贏球後，常常一個前彎、一個後彎，剛好是一正一反「聖筊」，當時李洋還表示他和王齊麟兩個人的好成績都要感謝行天宮的保佑，比賽當天李媽媽也都會去幫他去拜行天宮祈求勝利，到了2024年王齊麟與李洋再次奪冠，返抵國門後王齊麟首站也是前往行天宮拜拜，當時還是女友的陳詩媛（十元）也在場陪伴，可見去行天宮拜拜，是他們保持情緒狀態穩定的重要儀式。

「麟洋配」在大賽贏球後的動作被認為很像「聖筊」，兩人也都是行天宮的信徒。（圖／美聯社）

▲「麟洋配」在大賽贏球後的動作被認為很像「聖筊」，兩人也都是行天宮的信徒。

延伸閱讀
有拜有保庇2／女星拜行天宮有「神蹟」　郭雪芙一拜就入圍 賈永婕考試前抱佛腳全過關
忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光
原始連結

關鍵字： 周刊王李洋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

台日韓對決！　桃園亞洲職棒交流賽門票9/23正式開賣

台日韓對決！　桃園亞洲職棒交流賽門票9/23正式開賣

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

熱門新聞

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

2直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

3瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

4游能茗為U18錯過美國大學首球季

5林哲瑄送萬元手套　陳真分享故事

最新新聞

1最佳第六人被攔胡　灰狼簽回海蘭德

2勇士新報價曝　庫明加：你們真想要我？

3替斑馬找幫手　馬刺簽回畢楊波

4大谷翔平17日先發前最終調整

5鄧愷威先發巨人頭號新秀大聯盟首秀

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366