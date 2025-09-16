直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

▲李洋上任運動部部長當天早上，被本刊讀者直擊前往行天宮拜拜祈求順利。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

運動部上周二（9日）正式掛牌上路，由奧運羽球雙金得主李洋出任首任部長，從競技場上轉換到運動部，外界對他抱以高度期待。時報周刊CTWANT讀者在當天早上巧遇李洋在兩名隨行人員陪同下，前往台北市中山區的行天宮拜拜，在上任第一天去拜關聖帝君，想必是祈求上任順利，能讓運動真正融入每一位國民的日常。

奧運金牌得主李洋本月9日出任運動部首任部長，本刊讀者捕捉到西裝革履的他早上8點45分左右現身行天宮，雙手合十跪在神明前祈福許願，由於當天行天宮信徒不多，看似沒有什麼人認出這位「台灣之光」，他態度虔誠但頗有效率完成流程，拜完後與隨行人員一同搭車離開，前往台大綜合體育館參加運動部揭牌暨部長布達典禮。

▲拜拜時態度十分虔誠，拜完後李洋快速離開行天宮展開當日行程。

在典禮上，談到未來運動部的施政方針，李洋表示將著重在以下6大面向，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣主辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、以及投入青少年與基層的才育培育，從校園與社區運動做起，打造更完善的培育系統。身為運動員他也強調自己熱愛挑戰，喜歡和團隊一起贏得勝利，希望接下來的每一步，都能秉持運動精神，用行動一起打造台灣運動新的紀元。

▲李洋是首任運動部部長，民眾對他抱以高度期待。

早在2021年之前，「麟洋配」就被球迷發現在大賽贏球後，常常一個前彎、一個後彎，剛好是一正一反「聖筊」，當時李洋還表示他和王齊麟兩個人的好成績都要感謝行天宮的保佑，比賽當天李媽媽也都會去幫他去拜行天宮祈求勝利，到了2024年王齊麟與李洋再次奪冠，返抵國門後王齊麟首站也是前往行天宮拜拜，當時還是女友的陳詩媛（十元）也在場陪伴，可見去行天宮拜拜，是他們保持情緒狀態穩定的重要儀式。

▲「麟洋配」在大賽贏球後的動作被認為很像「聖筊」，兩人也都是行天宮的信徒。

