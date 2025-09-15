▲國家隊級對決有望上演！ 亞洲職棒交流賽11月桃園開打。（圖／亞洲職棒交流賽官方提供）



記者胡冠辰／桃園報導

2025亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場登場，地主樂天桃猿、日本東北樂天金鷲與韓國KT巫師首度同台交鋒；雖然三隊完整名單要到10月中才會揭曉，但多組「夢幻對決」已經引爆熱議，國際級強強對戰話題未演先轟動。

韓國KT巫師陣中有去年世界棒球12強賽對台先發投手高永表、防禦率0.00的終結者朴永賢，以及被譽為「準MLB新星」的姜白虎；22歲外野手安賢旼則以驚人176.5 km/h擊球初速與關鍵全壘打爆紅，若能隨隊來台，勢必成為焦點新秀。

日本東北樂天金鷲則坐擁「侍 Japan」豪華名將群，包括2000安名將淺村榮斗、累積170勝的王牌岸孝之、五度奪央聯三振王兼去年救援王的則本昂大，以及外野主力辰己涼介；辰己涼介曾在12強賽放話「輸給台灣就改當投手」，並與江國豪留下「手套傳情」佳話;若這批陣容齊聚桃園，將與樂天桃猿世界冠軍國手林立、陳晨威、黃子鵬正面交鋒，堪稱「國家隊級夢幻對決」，也為2026WBC經典賽提前暖身。

地主樂天桃猿同樣話題十足，陳晨威曾在12強賽從高永表手中轟出生涯首支滿貫砲，經典場景有望重演；另一大看點則是旅日十年的宋家豪若隨金鷲回台，將迎來首次非國際賽的本土登板，別具意義。

焦點球星、世代新秀與經典對戰交織，賽事尚未開打就已引爆話題，11月的桃園棒球場,將成為跨國球星同場競技、球迷熱情匯聚的矚目舞台。

記者會現場，台日韓三國職棒代表首度同框，象徵跨國友誼與亞洲棒球交流的新篇章；地主樂天桃猿領隊牧野幸輝直言：「能在主場迎戰日韓勁旅是球團與城市的榮耀。」

日本東北樂天金鷲代表岡田朋城則指出，這場比賽不僅是賽事，更是深化國際交流的重要平台，尤其在2026WBC前格外具有意義；韓國KT Wiz執行長李浩植也強調，首次來台對韓職具有歷史性，並期待未來能延伸到青少棒合作與更多城市交流。

值得一提的是，樂天桃猿總教練古久保健二與曾效力金鷲、現為桃猿牛棚教練的林英傑共同出席，象徵「Rakuten兄弟」的深厚淵源。

現場更邀請桃園在地的龜山國小、新明國中、平鎮高中與開南大學棒球隊參與，小球員們直言最期待見到林立、陳晨威、宋家豪與日韓名將正面交鋒，盼能在桃園提前感受WBC級對戰氛圍。