申皓瑋那晚找他深談　林哲瑄驚他真的長大了：但他還沒回我訊息

▲林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今召開引退記者會，談到申皓瑋日前的發文，臉上帶著滿滿欣慰，不過也希望媒體提醒他，「快點回我簡訊。」

申皓瑋在生日當天看到球團發布林哲瑄即將引退消息，在社群平台發文表達不捨。林哲瑄先透露，「我看到他發後，就立刻傳訊息給他，問他是要害我哭幾次，也跟他說，沒想到反應會那麼大，被你們知道，我自己滿難過的，但我傳了之後，他到現在還沒回我簡訊。」

兩人情誼深厚，林哲瑄回憶，今年4月受傷期間，兩人還曾在宿舍一起吃飯聊天。當時申皓瑋向他吐露，想學習如何在低潮時依舊幫助球隊，「他說，自己在陷入泥沼時，很難做到這一點，我也告訴他，有這種出發點，代表他成長了。」

林哲瑄直言，運動員最需要的是不斷強化信念，申皓瑋已經展現出領袖氣質，不需要他人再指導，因為他已經在用自己的方式去實踐。

對於申皓瑋那一夜找他吃飯深談，讓林哲瑄感觸良多，「真的有感覺到他長大了，想說怎麼突然這樣。」

他也笑說，自己當時沒想到發布引退消息剛好在申皓瑋生日當天，「我知道是9月，但忘了那天是他生日。」隨後開玩笑稱，「或許這樣，他永遠都會記得我，這也不錯。」

林哲瑄也肯定富邦年輕球員的表現，提到在二軍的時候，常看到學弟主動來請教問題，他也樂於分享。雖然無法再繼續以球員身份陪伴，但他相信悍將許多年輕球員，將是球隊未來支柱。