運動雲

>

申皓瑋那晚找他深談　林哲瑄驚他真的長大了：但他還沒回我訊息

▲▼ 林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

▲林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今召開引退記者會，談到申皓瑋日前的發文，臉上帶著滿滿欣慰，不過也希望媒體提醒他，「快點回我簡訊。」

申皓瑋在生日當天看到球團發布林哲瑄即將引退消息，在社群平台發文表達不捨。林哲瑄先透露，「我看到他發後，就立刻傳訊息給他，問他是要害我哭幾次，也跟他說，沒想到反應會那麼大，被你們知道，我自己滿難過的，但我傳了之後，他到現在還沒回我簡訊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人情誼深厚，林哲瑄回憶，今年4月受傷期間，兩人還曾在宿舍一起吃飯聊天。當時申皓瑋向他吐露，想學習如何在低潮時依舊幫助球隊，「他說，自己在陷入泥沼時，很難做到這一點，我也告訴他，有這種出發點，代表他成長了。」

林哲瑄直言，運動員最需要的是不斷強化信念，申皓瑋已經展現出領袖氣質，不需要他人再指導，因為他已經在用自己的方式去實踐。

對於申皓瑋那一夜找他吃飯深談，讓林哲瑄感觸良多，「真的有感覺到他長大了，想說怎麼突然這樣。」

他也笑說，自己當時沒想到發布引退消息剛好在申皓瑋生日當天，「我知道是9月，但忘了那天是他生日。」隨後開玩笑稱，「或許這樣，他永遠都會記得我，這也不錯。」

林哲瑄也肯定富邦年輕球員的表現，提到在二軍的時候，常看到學弟主動來請教問題，他也樂於分享。雖然無法再繼續以球員身份陪伴，但他相信悍將許多年輕球員，將是球隊未來支柱。

關鍵字： 棒球富邦林哲瑄申皓瑋友情

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

熱門新聞

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林哲瑄哭了　無法向學弟們親口說引退

2道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

3道奇10比2巨人　大谷得分破個人紀錄

4辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

5林哲瑄曝萌生退意時機點　淡看801

最新新聞

1台裔韓職外野手加盟台中台壽霸龍隊！

2胡金龍來電虧台股大漲　林哲瑄妙回

3林郁婷參賽權益問題　李洋表態力挺

4韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

5林哲瑄引退范國宸爆哭　豪朋游搞笑登場

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366