▲搶票倒數！亞洲職棒交流賽11月桃園開戰 台日韓三強對決門票9/23開賣。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

2025亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場登場，由桃園市政府主辦，攜手台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲與韓國KT巫師，三支曾在各自聯盟封王的冠軍球隊首度齊聚台灣，帶來最高水準的跨國對決。

今（15日）三隊代表與桃園市長張善政齊聚桃園尊爵大飯店共同揭開賽事序幕，張善政市長表示，桃園自少棒、青少棒到職棒一路深耕，培養無數優秀球員，也持續投入場館建設與優化，累積出深厚的棒球文化與傳統，也凝聚出專屬桃園的棒球熱情與城市氛圍。

他強調：「桃園不只是台灣的棒球重鎮，更要成為亞洲棒球交流的中心；透過這次交流賽，台灣球迷不必出國，就能見證台、日、韓三強同場競技，這不僅是桃團棒球的榮耀時刻，也展現城市連結亞洲棒球圈的新篇章。」

記者會同步公布賽程，11月7日首戰由日本樂天金鷲對韓國KT巫師、11月8日Rakuten兄弟內戰台灣樂天桃猿將迎戰日本東北樂天金鷲、11月9日經典台韓戰壓軸登場，台灣樂天桃猿對韓國KT巫師，連續3天上演經典對決。

三隊啦啦隊也將首度同台大會師，屆時將帶來最強女孩陣容，三天賽前也將安排專屬活動，讓球迷近距離感受不同應援文化。

票價新台幣400元至1200元，另將推出限量周邊套票，9/23起透過ibon售票系統開賣，由於本次為三國職棒史上首次同場交流，票券數量有限，預計將掀起搶票熱潮；串流平台收看部份則由DAZN負責轉播。