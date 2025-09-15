運動雲

>

山本由伸就像喬丹、老虎伍茲　羅伯斯要求提高效率「要學克蕭」

▲▼道奇山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（15）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中特別點名山本由伸，並以喬丹（Michael Jordan）、老虎伍茲（Tiger Woods）、大谷翔平相提並論，稱他具備「殺手本能」，如同中世紀武士般在關鍵時刻絕不手軟。

羅伯斯談到8月25日對聖地牙哥教士的關鍵一戰，山本先發6局僅失2分，成功止住球隊3連敗並助道奇重返分區龍頭。羅伯斯解釋為何當時稱山本為殺手：「像喬丹、老虎伍茲一樣，他們的眼神裡看不見恐懼，由伸也是如此，翔平也一樣，當對手快要倒下時，他就補上最後一擊，有如13、14世紀的武士一樣，是個『殺手』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，羅伯斯也指出山本仍有提升空間，特別是投球效率：「他是我們球隊最好的投手之一，所以必須要能夠每次投滿6到7局，由伸有這個潛力，但如果5局就投了90球，那就不可能完成比賽，只要他能更有效率，就能投到7到8局，為了做到這點，必須增加好球數，並且搶得球數領先，現在他常常在建立好球數上耗費太多球，導致用球數偏高。」

至於榜樣，他點名37歲的資深左投克蕭（Clayton Kershaw）：「克蕭會多投好球，誘導打者擊球，他年齡上已經無法像由伸一樣投長局數，但效率始終很好，雖然不像全盛期那樣有球速，但他依然能激勵自己、持續交出成績，這樣的姿態對任何人來說都是好榜樣。」

克蕭在8月繳出單月5勝，且總球數不到400球（395球），成為史上首位以不到400球拿下單月5勝的投手，寫下大聯盟紀錄。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

大谷翔平季後賽定位仍是先發？羅伯斯揭轉任救援隱憂

大谷翔平季後賽定位仍是先發？羅伯斯揭轉任救援隱憂

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

睽違5年返格鬥賽場　「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

睽違5年返格鬥賽場　「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

「亞洲貓王」唐嘉鴻下法失誤！　巴黎體操世界盃挑戰賽奪銅

「亞洲貓王」唐嘉鴻下法失誤！　巴黎體操世界盃挑戰賽奪銅

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

熱門新聞

道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

「贏韓國就是爽」辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

李楷棋驚喜獲U18全明星　從張育成專屬餵球投手到「最扛工具人」

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

鄧愷威明先發出戰響尾蛇！有望對決台美混血卡洛爾

大谷翔平季後賽定位仍是先發？羅伯斯揭轉任救援隱憂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇10比2巨人　大谷得分破個人紀錄

2辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

3李楷棋U18全明星　最愛學長張育成美式風格

4關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

5錯過對決大谷　鄧愷威明先發對響尾蛇

最新新聞

1中職例行賽下半季補賽週賽程出爐

22025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

3羅伯斯：山本就像喬丹、老虎伍茲

4曼城德比大戰3比0完封曼聯

5李灝宇三壘安立功　林盛恩冠軍戰好投

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366