山本由伸就像喬丹、老虎伍茲　羅伯斯要求提高效率「要學克蕭」

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（15）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中特別點名山本由伸，並以喬丹（Michael Jordan）、老虎伍茲（Tiger Woods）、大谷翔平相提並論，稱他具備「殺手本能」，如同中世紀武士般在關鍵時刻絕不手軟。

羅伯斯談到8月25日對聖地牙哥教士的關鍵一戰，山本先發6局僅失2分，成功止住球隊3連敗並助道奇重返分區龍頭。羅伯斯解釋為何當時稱山本為殺手：「像喬丹、老虎伍茲一樣，他們的眼神裡看不見恐懼，由伸也是如此，翔平也一樣，當對手快要倒下時，他就補上最後一擊，有如13、14世紀的武士一樣，是個『殺手』。」

不過，羅伯斯也指出山本仍有提升空間，特別是投球效率：「他是我們球隊最好的投手之一，所以必須要能夠每次投滿6到7局，由伸有這個潛力，但如果5局就投了90球，那就不可能完成比賽，只要他能更有效率，就能投到7到8局，為了做到這點，必須增加好球數，並且搶得球數領先，現在他常常在建立好球數上耗費太多球，導致用球數偏高。」

至於榜樣，他點名37歲的資深左投克蕭（Clayton Kershaw）：「克蕭會多投好球，誘導打者擊球，他年齡上已經無法像由伸一樣投長局數，但效率始終很好，雖然不像全盛期那樣有球速，但他依然能激勵自己、持續交出成績，這樣的姿態對任何人來說都是好榜樣。」

克蕭在8月繳出單月5勝，且總球數不到400球（395球），成為史上首位以不到400球拿下單月5勝的投手，寫下大聯盟紀錄。