運動雲

>

宋家豪奪本季首勝！中繼3上3下飆速149　最懷念家鄉牛肉麵

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力東北樂天金鷲的台灣右投宋家豪，今（14）日在主場出戰千葉羅德海洋，於5局上登板，投出3上3下內容，並送出2次三振、無保送，最快球速來到149公里，成功收下本季首勝。

此役樂天由藤井聖先發，主投3.2局失1分後退場。球隊於5局上派出宋家豪登板接替，面對首名打者山本大斗即以三振解決，隨後僅用4球便再度三振藤岡裕大，展現壓制力。

面對第3名打者山口航輝時，宋家豪飆出全場最快的149公里速球，並在下1球迫使對方擊出左外野飛球出局，完成3上3下的中繼任務，也順利摘下本季首場勝投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後宋家豪來到外野摩天輪前與球迷同樂，帶領全場高喊勝利口號，氣氛熱烈。近3場登板他皆無失分，狀態穩定回升，逐步重回牛棚主力位置。

比賽前，球團也特別為宋家豪舉辦問答見面會，當被主持人問到：「在故鄉台灣，有沒有讓你覺得『啊～真懷念』的食物？」宋家豪毫不猶豫回答：「牛肉麵！」

▲▼宋家豪。（圖／翻攝自東北樂天金鷲Instagram）

▲宋家豪。（圖／翻攝自東北樂天金鷲Instagram）

此外，有球迷問他：「當你當投手時會有多累？如果100分是最累的話，你大概累幾分？」宋家豪笑著回應：「100%出力的話，當然是100%累囉！」展現親切風趣的一面，也讓現場觀眾會心一笑。

關鍵字： 日本職棒東北樂天金鷲宋家豪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

熱門新聞

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

U18美國隊靠完封勝奪隊史第11冠　沖繩全場球迷力挺日本仍惜敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

3曾聖恩衝回致勝分　錯愕被趕出場

4大都會索托賽季40轟達陣

5快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐

最新新聞

1陳克羿目標穩定先發輪值

2辜仲諒U18致詞高喊：中華隊是我們的驕傲

3林承飛談對兄弟關鍵轟

4古久保肯定陳克羿表現、大讚林承飛

5美國勇奪U18隊史第11冠

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366