宋家豪奪本季首勝！中繼3上3下飆速149　最懷念家鄉牛肉麵

效力東北樂天金鷲的台灣右投宋家豪，今（14）日在主場出戰千葉羅德海洋，於5局上登板，投出3上3下內容，並送出2次三振、無保送，最快球速來到149公里，成功收下本季首勝。

此役樂天由藤井聖先發，主投3.2局失1分後退場。球隊於5局上派出宋家豪登板接替，面對首名打者山本大斗即以三振解決，隨後僅用4球便再度三振藤岡裕大，展現壓制力。

面對第3名打者山口航輝時，宋家豪飆出全場最快的149公里速球，並在下1球迫使對方擊出左外野飛球出局，完成3上3下的中繼任務，也順利摘下本季首場勝投。

賽後宋家豪來到外野摩天輪前與球迷同樂，帶領全場高喊勝利口號，氣氛熱烈。近3場登板他皆無失分，狀態穩定回升，逐步重回牛棚主力位置。

比賽前，球團也特別為宋家豪舉辦問答見面會，當被主持人問到：「在故鄉台灣，有沒有讓你覺得『啊～真懷念』的食物？」宋家豪毫不猶豫回答：「牛肉麵！」

此外，有球迷問他：「當你當投手時會有多累？如果100分是最累的話，你大概累幾分？」宋家豪笑著回應：「100%出力的話，當然是100%累囉！」展現親切風趣的一面，也讓現場觀眾會心一笑。