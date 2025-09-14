運動雲

U18金門第一人！許書誠從失誤到攻守俱佳雪恥　感性告白愛隊友

▲U18許書誠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18許書誠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18季軍戰，許書誠攻守俱佳，展現穩定身手。他賽後坦言：「賽前其實很緊張，做了很多心理建設，心理老師提醒我要學會跟自己對話，相信自己一定可以做到。」

許書誠曾在對韓國之戰單局發生多次失誤自責落淚，承受外界壓力。他表示：「那之後提醒自己要更積極、更謹慎，也收到很多朋友和家人的鼓勵。」在季軍戰中，最後一局的前兩個出局數都由他守下，他心想：「這球一定接得到，一定要守下來。」

進攻方面，許書誠在5局上敲安打，開啟攻勢幫助中華隊攻下首分，全場貢獻兩支安打。他開心地說：「最後一場終於打開了，大家也都團結在一起。」回顧整個系列賽，他認為最大收穫是「學會如何調整心態，對比賽情況的反應也更快了。」

隊友王奕翔在場上場下都扮演「隱藏版心理老師」，一路陪伴鼓勵他。王奕翔笑說：「那些挫折都是成長的養分。從那場失誤之後，他越來越穩定。學弟不用想太多，明年整年比賽，我相信他在國內一定會有很好表現。」看見許書誠在季軍戰守下關鍵出局數，他更直言：「真的很開心，看得出來他把我說的話放在心裡，努力想辦法做到。」

許書誠也感性告白：「我愛我的隊友們，謝謝大家這兩個月來的努力。」身為金門第一位入選中華隊的國手，他也特別向一路支持他的親友表達感謝。

▲▼U18中華隊奪季軍。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊奪季軍。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球U18許書誠中華隊感性告白

