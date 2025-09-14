關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

▲▼U18曾聖恩衝本壘。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊14日季軍戰對決韓國，7局上曾聖恩衝回本壘的關鍵改判，讓中華隊超前比數，最終以3比2獲勝。總教練廖宏淵還原當下情況，主審認定對方捕手阻擋跑壘員，因此得分有效。

7局上李楷棋敲安打，曾聖恩短打靠野手選擇上壘，並推進到二壘，江庭毅適時安打送回1分。不過，曾聖恩衝回本壘時發生爭議，被主審判定出局。中華隊教練團隨即提出抗議，主審經過審視後認定捕手有阻擋意圖，改判跑者得分，韓國隊也提出抗議，但最終維持原判，中華隊超前為3比2。

廖宏淵表示：「因為捕手阻擋跑壘路線，才會被判定得分有效。曾聖恩沒有滑壘卻被驅逐出場，這部分我們會向大會提出申訴。」

回顧季軍戰表現，廖宏淵說：「大家都很用心，積極想要贏球。投手表現很好，野手各方面也戰戰兢兢，整體表現令人滿意。」

游擊手許書誠11日對韓國一戰連續失誤造成失分，最終輸球。此役他攻守俱佳，敲出2支安打並跑回1分。廖宏淵肯定地說：「許書誠能洗刷那場的失誤，他的攻擊和守備表現都很好。」

U18中華隊最終拿下季軍，廖宏淵表示：「表現不佳時，教練和球員得有承受被球迷討厭的勇氣；表現好時，球迷會不吝給予鼓勵。謝謝全國觀眾對中華隊的支持，相信之後不管誰接手，都會帶來好表現。」