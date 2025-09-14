「投手大谷」確定下周三先發登板　對決費城人全壘打王舒瓦伯

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（14）日在與舊金山巨人比賽結束後，正式宣布大谷翔平將於下周三（17日）對費城人系列戰第2戰擔任先發投手，這將是他相隔10天後的再次登板。

羅伯斯原先於賽前受訪時曾表示，大谷下一場登板的時間將在16日或17日之間做出抉擇，他當時表示：「會在今天比賽後決定，還有一些需要確認的事項。」最終，球隊選擇讓大谷在更長的休息間隔後再上場，確保身體狀況恢復充足。

大谷原定於4日對匹茲堡海盜登板，但當時因為感冒症狀臨時取消，而在6日面對巴爾的摩金鶯的比賽中，原先預定先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部不適無法出賽，大谷臨危受命緊急登板，替補完成投球任務。

由於這段期間登板安排有所提前，羅伯斯在日前受訪時說明：「我們因為健康考量讓他提前上場，因此也希望在前次登板後能讓他多休息一些時間。」球隊當時已預告大谷的下一戰將至少間隔9天以上，如今確定是中10日回到投手丘。

大谷此戰將面對費城人，而目前國聯全壘打榜首正是費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），2人目前僅有2轟差距，這場先發也將成為全壘打王競爭中的關鍵一役。