桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿13日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，靠著王牌洋投威能帝7局無失分壓制，加上3局下單局8分的猛攻，最終以8比0完封對手，不僅止住面對兄弟的連敗陰影，更在主場締造突破3萬人的隊史觀眾新高；賽後總教練古久保健二談到多項比賽細節，並肯定球員的專注度與臨場表現。

古久保透露，原訂先發的林子偉因腳踝不適在賽前被換下，他說：「昨天練習完之後，他就有說腳踝有點不太舒服，今天賽前練習還是這樣，因此決定換下。」

談到先前球隊曾遭兄弟對戰連勝的壓力，古久保強調並沒有過度影響球員心態：「其實沒有什麼太大改變，選手每一場比賽都很專注，今天對方發生一些失誤，我們掌握到攻勢並延續下去。」

對於威能帝雖然一路「跌跌撞撞」但仍完美零封的內容，古久保直言控球確實不在最佳狀態：「比正常來講稍微有點狀況不太好，今天控球有點偏差，但直球依舊非常有威力，他把所有能力展現出來，是非常精彩的一場比賽。」

至於打線能快速擊潰兄弟先發黃博多，古久保認為是把握住對方失誤後持續串聯：「就是從短打對方失誤開始，攻勢有延續下去，前兩分比較幸運，後面追加的分數是選手們非常專注，把攻勢延續下去，是球員的力量。」

面對3萬多名觀眾湧入大巨蛋創下主場新高，古久保最後笑說現場氣氛確實影響了選手表現：「非常熱鬧，選手可能也有被這麼多觀眾的氛圍刺激到。」

