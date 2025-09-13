▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文 笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人捕手貝利（Patrick Bailey）雖然本季數據表現欠佳，但他再度在關鍵時刻挺身而出；台灣時間13日下午在甲骨文球場，他於延長第10局轟出再見滿貫全壘打，率領巨人最終以5比1力退宿敵洛杉磯道奇，在國聯外卡爭奪戰中緊追大都會，差距僅剩半場勝差（由於對戰劣勢，實際差距為1.5場），賽季尚餘15場比賽。

比賽在1比1平手延至10局下半，李政厚獲保送後，道奇選擇故意保送施密特（Casey Schmitt）製造滿壘一出局；26歲的貝利迎上左投史考特（Tanner Scott）的高角度速球，一棒將球轟向左外野看台，完成生涯第4支再見全壘打，也是本季第2支，此役更讓他成為大聯盟史上首位單季同時擊出「再見場內全壘打」與「再見滿貫砲」的球員。

「這是一場特別的比賽，」巨人當家右投韋藍德（Justin Verlander）說道，「這是我參與過最有趣的例行賽之一，很明顯的，我們知道比賽的重要性，在主場迎戰道奇；比賽一開始就有季後賽的氛圍，你永遠不知道誰會跳出來完成精彩守備或打出關鍵安打。」

貝利自己則笑著說：「兩支都很酷，但這一次肯定比跑場內全壘打沒那麼累。」

這場比賽同時也是一場經典投手戰，巨人42歲老將韋藍德與道奇日籍右投山本由伸各投7局，僅失1分，呈現旗鼓相當的投球內容。

韋藍德適逢在大聯盟服役滿20年的紀念日，他前6局完全封鎖對手，直到第7局才被前巨人球員康佛托（Michael Conforto）擊出陽春砲追平比數；隨後道奇再度形成二壘有人局面，巨人選擇故意保送大谷翔平，讓場面形成一二壘有人，交給貝茲（Mookie Betts），但韋藍德展現老將價值，首球就讓貝茲擊出飛球出局，成功化解危機。

韋藍德當晚投到第105球時球速仍飆至95.5英里，展現驚人狀態，他全場7局失1分，徹底證明巨人對他的信任。

Congrats on 20 years, JV pic.twitter.com/Za6YZLQJyr — SFGiants (@SFGiants) September 13, 2025

巨人首局靠迪佛斯（Rafael Devers）保送並由亞當斯（Willy Adames）擊出右中外野二壘安打先馳得點；但之後全場再無建樹，山本由伸投出10次三振，連續解決最後20名打者。

直到9局下半，代打馬托斯（Luis Matos）因貝茲傳球失誤上壘，隨後迪佛斯再補上一支安打，巨人又獲得滿壘良機；但在佛洛雷斯（Wilmer Flores）擊出淺中外野飛球後，代跑麥克雷（Grant McCray）選擇衝本壘，卻遭道奇外野手一記準確傳球阻殺，形成雙殺錯失再見機會。

雖然跑壘判斷受質疑，但麥克雷很快完成救贖。10局上半道奇自動跑者企圖從二壘推進三壘，卻被他以101.7英里火箭傳球直接阻殺；下個半局巨人再度迎來進攻契機，最終由貝利一棒結束比賽。

101.7 MPH from Grant McCray



Third-fastest throw on an outfield assist in @MLB this year



Fastest throw on an outfield assist by a Giant in the Statcast era pic.twitter.com/4Sosg5pDkE — SFGiants (@SFGiants) September 13, 2025

賽後，麥克雷表示：「真的太電了！這就是小時候夢想的場景，緊張、刺激、充滿能量；我不會用任何東西來交換，如果我們能把這種氛圍延續到十月，每一場都打成這樣，那我全力支持。」

巨人接下來9天內將與死敵道奇交手6次，勢必延續高張力氛圍，球員們的表現與士氣，也將直接影響國聯外卡最終排名走向。

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文 笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文 笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）