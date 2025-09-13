運動雲

>

貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人捕手貝利（Patrick Bailey）雖然本季數據表現欠佳，但他再度在關鍵時刻挺身而出；台灣時間13日下午在甲骨文球場，他於延長第10局轟出再見滿貫全壘打，率領巨人最終以5比1力退宿敵洛杉磯道奇，在國聯外卡爭奪戰中緊追大都會，差距僅剩半場勝差（由於對戰劣勢，實際差距為1.5場），賽季尚餘15場比賽。

比賽在1比1平手延至10局下半，李政厚獲保送後，道奇選擇故意保送施密特（Casey Schmitt）製造滿壘一出局；26歲的貝利迎上左投史考特（Tanner Scott）的高角度速球，一棒將球轟向左外野看台，完成生涯第4支再見全壘打，也是本季第2支，此役更讓他成為大聯盟史上首位單季同時擊出「再見場內全壘打」與「再見滿貫砲」的球員。

「這是一場特別的比賽，」巨人當家右投韋藍德（Justin Verlander）說道，「這是我參與過最有趣的例行賽之一，很明顯的，我們知道比賽的重要性，在主場迎戰道奇；比賽一開始就有季後賽的氛圍，你永遠不知道誰會跳出來完成精彩守備或打出關鍵安打。」

貝利自己則笑著說：「兩支都很酷，但這一次肯定比跑場內全壘打沒那麼累。」

這場比賽同時也是一場經典投手戰，巨人42歲老將韋藍德與道奇日籍右投山本由伸各投7局，僅失1分，呈現旗鼓相當的投球內容。

韋藍德適逢在大聯盟服役滿20年的紀念日，他前6局完全封鎖對手，直到第7局才被前巨人球員康佛托（Michael Conforto）擊出陽春砲追平比數；隨後道奇再度形成二壘有人局面，巨人選擇故意保送大谷翔平，讓場面形成一二壘有人，交給貝茲（Mookie Betts），但韋藍德展現老將價值，首球就讓貝茲擊出飛球出局，成功化解危機。

韋藍德當晚投到第105球時球速仍飆至95.5英里，展現驚人狀態，他全場7局失1分，徹底證明巨人對他的信任。

巨人首局靠迪佛斯（Rafael Devers）保送並由亞當斯（Willy Adames）擊出右中外野二壘安打先馳得點；但之後全場再無建樹，山本由伸投出10次三振，連續解決最後20名打者。

直到9局下半，代打馬托斯（Luis Matos）因貝茲傳球失誤上壘，隨後迪佛斯再補上一支安打，巨人又獲得滿壘良機；但在佛洛雷斯（Wilmer Flores）擊出淺中外野飛球後，代跑麥克雷（Grant McCray）選擇衝本壘，卻遭道奇外野手一記準確傳球阻殺，形成雙殺錯失再見機會。

雖然跑壘判斷受質疑，但麥克雷很快完成救贖。10局上半道奇自動跑者企圖從二壘推進三壘，卻被他以101.7英里火箭傳球直接阻殺；下個半局巨人再度迎來進攻契機，最終由貝利一棒結束比賽。

賽後，麥克雷表示：「真的太電了！這就是小時候夢想的場景，緊張、刺激、充滿能量；我不會用任何東西來交換，如果我們能把這種氛圍延續到十月，每一場都打成這樣，那我全力支持。」

巨人接下來9天內將與死敵道奇交手6次，勢必延續高張力氛圍，球員們的表現與士氣，也將直接影響國聯外卡最終排名走向。

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利再見滿貫砲震撼甲骨文　笑稱「比場內全壘打不累」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB舊金山巨人洛杉磯道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

U18台日大戰作調整先發打序出爐　李楷棋頂上三壘、二刀流全待命

U18台日大戰作調整先發打序出爐　李楷棋頂上三壘、二刀流全待命

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

熱門新聞

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3領航猿補強　前最強高中生陳將双加盟

4李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

5U18台日大戰又要打左投！

最新新聞

1挑戰空翻開球　UG女孩日嗨翻新莊

2道奇史考特自嘆「人生最糟糕的賽季」

3貝利再見滿貫砲震撼甲骨文

4U18台日大戰作調整先發打序出爐

5凱樂中職首戰自評表現7分

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366