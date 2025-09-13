一壘三呎線「冒出鐵釘」惹議　台鋼球團致歉並承諾強化場務管理

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹昨（12日）在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將，1局下壘上有人、吳念庭準備打擊時，場上卻驚見一壘三呎線末端冒出一根金屬尖銳物，讓比賽一度喊停；所幸異物及時被發現並移除，未釀成球員受傷，不過此狀況引起現場球迷譁然，也掀起外界對場地安全的高度關注。

根據現場情況，當時台鋼一壘指導教練黃甘霖第一時間發現異狀，立刻向壘審蔡豐澤反映，隨後壘審大聲喊出「暫停！」，工作人員趕緊進場處理；驚險畫面讓球迷驚呼「太危險了」、「還好有發現」，並質疑球場是否存在管理疏失。

台鋼球團今（13日）對外發出聲明指出，經確認該金屬物品為賽前場務人員在整理場地時，不慎遺留於場內的輔助器具，球團強調，所幸異物已在第一時間排除，並未造成場上人員受傷。

對於此一疏失，台鋼球團嚴肅看待，已立即要求場務人員正視並追究相關責任，同時強化球場管理與賽前巡檢，並承諾球團也會確實履行監督職責，確保選手擁有安全無虞的比賽場地；球團並向兩隊教練、選手及觀賽球迷致上最深歉意。

事實上，澄清湖球場過去曾出現類似狀況。去年4月，台鋼二軍賽前練球時就在一壘附近發現「鐵條」，當時引發批評，高雄市運動發展局隨後公開致歉。如今「鐵釘事件」再度發生，再次凸顯場地安全的重要性。