WB拳擊世錦賽　陳念琴4強惜敗收銅牌

記者葉國吏／綜合報導

台灣拳擊名將陳念琴，在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽女子65公斤級4強賽中，與烏茲別克拳手卡米多娃（Navbakhor Khamidova）激戰到最後一刻，以2比3惜敗，勇奪銅牌。

這次世界拳擊錦標賽是世界拳擊組織（World Boxing, WB）獲得國際奧會認可後的首屆賽事，共吸引60多國、500名頂尖拳手參賽。陳念琴與卡米多娃在去年巴黎奧運8強曾交手，當時陳念琴以5比0獲勝。然而，卡米多娃此次準備充分，首回合便以更具侵略性的打法佔據優勢，5名裁判中有4人給予她優勢分。

面對落後局面，陳念琴在第二回合試圖反擊，場上兩人多次展現激烈互毆，僵持不下。但卡米多娃依然憑藉穩定的節奏取得些許優勢，讓陳念琴以1比3積分落後進入最終回合。雖然陳念琴在最後回合展現驚人韌性與逆轉企圖，但卡米多娃的防守策略成功抵擋住攻勢，最終以些微差距勝出。

教練柯文明指出，首回合失分是比賽的關鍵，對手的豐富經驗讓追分難度加大。但他也強調，陳念琴能在高水平競技中拿到銅牌，已是值得肯定的成就。在陳念琴止步後，台灣另一好手黃筱雯將於晚間出戰女子54公斤級4強賽，迎戰巴黎奧運銅牌得主、韓國選手林愛智（Lim Ae-Ji），台灣拳擊仍有奪牌希望。